Bei der Rotkreuz-Ortsstelle Arnfels wurde am 25. April die Führung neu gewählt. Neuer Ortsstellenleiter ist Jannis Trunk, seine Stellvertreter sind Dominik Schmid und Anika Ruffenacht. Als Kassiererin übernimmt Leoni Ferrari, als Schriftführerin Sarah Zirngast.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Roland Antal spricht von einem gelungenen Generationswechsel: Die Verantwortung liege nun in engagierten, jungen Händen – ein starkes Zeichen für die Zukunft des Ehrenamts.

Besonders erfreulich sei, dass mit Anika Ruffenacht, Leoni Ferrari und Sarah Zirngast gleich mehrere Frauen zentrale Funktionen übernehmen. Dem bisherigen Team spricht Antal großen Dank und Anerkennung für den jahrelangen engagierten Einsatz aus.