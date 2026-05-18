Die Dürre brachte die steirische Landwirtschaft ins Schwitzen. Beim Kürbisanbau spricht Franz Labugger, Obmann der steirischen Kürbisbauern, im Nachhinein von einer mittleren Katastrophe. „Jetzt freuen sich alle über den Regen“, sagt er.

In dieselbe Kerbe schlagen die beiden Landwirtschaftskammerobmänner Christian Polz aus Deutschlandsberg und Christoph Zirngast aus Leibnitz. Sie orten ein vorsichtiges Aufatmen. Von einer sprichwörtlich „gmahten Wiesn“ könne aber noch nicht die Rede sein.

Herausforderung Unkraut

Nach der überstandenen Dürre stehen einige Landwirte auf ihren Feldern aktuell vor sprießendem Unkraut, wie Bodenexperte Johannes Maßwohl von der Bezirkskammer Südoststeiermark aufzeigt. „Das aufgetragene Spritzmittel wird mit Regen oder Feuchtigkeit aktiviert und bildet quasi einen Schutzfilm. Da es aber lange nicht geregnet hat, konnte sich nichts bilden und jetzt ist das Unkraut da“, erklärt er.

Laut Bodenexperten Johannes Maßwohl stehen konventionelle Landwirte vor der Herausforderung Unkraut © KLZ / Ramona Lenz

Betroffene konventionelle Bauern müssten nun mechanisch eingreifen, erneut Spritzmittel aufzutragen, sei ein schwieriges Unterfangen und nur bei gewissen Unkräutern zugelassen. „Einige Landwirte haben mit dem Anbau auf den Regen gewartet. Das ist mit hohem Risiko verbunden, weil die Kürbiskerne spätestens um den 15. Mai in der Erde sein müssen“, erklärt der Bodenexperte.

Der Zeitpunkt ist entscheidend

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an, wie Landwirt Martin Huss aus Gabersdorf betont. Er hat zwischen dem 8. und 10. April auf 50 Hektar Ackerflächen Kürbis gesät. Je nachdem, wann die Bauern angebaut haben, konnten die Kürbiskerne laut Huss aufgrund der extremen Trockenheit in der Erde überleben und mit dem ersten Regen später keimen. Zwar gebe es einen unterschiedlichen Aufgang, aber auf seinen Flächen hatte er Glück und nur geringen Ausfall.

Zum Zittern gebracht hatten ihn jedoch jüngst die Eisheiligen. Der Kälteeinbruch in der Region setzte auch den Kürbispflanzen zu. „Mittwochfrüh rechnete ich mit 50 Prozent Ernteausfall“, berichtet der südsteirische Landwirt. Die Blätter der Kürbispflanzen hatten sich eingerollt und sahen richtig verwelkt aus, beschreibt er. Doch es scheint, dass sie sich erholt haben. „Es war knapper als knapp“, betont Huss. Wichtig sei, dass es in den nächsten Tagen wieder warm werde.

Die Blüte und Befruchtung im Juni sind laut Franz Labugger, Obmann der steirischen Kürbisbauern, entscheidend © Klz / Stefan Pajman

Wie es um den Kürbis und in weiterer Folge das Kürbiskernöl von morgen bestellt ist, könne man derzeit noch nicht sagen. Huss zeigt sich vorerst zuversichtlich, auch wenn sich das Blatt mit Unwetter, erneuter Dürre, Hagel oder Regen während der Blütezeit wieder ändern kann. „Die Blüte und Befruchtung im Juni sind entscheidend. Den Ausgang kann man beim Kürbis allerdings schwer abschätzen“, zeigt Labugger auf und fügt hinzu: „Aktuell ist es nicht super, aber es passt.“