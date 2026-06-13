Die junge Frau, die im Bezirksgericht Judenburg vor Gerichtsvorsteherin Helene Sammt Platz nimmt, wirkt freundlich und gefasst. Vorbestraft ist sie nicht. Die Murtalerin arbeitet als Angestellte. Wie hoch ihre Schulden sind, kann sie nicht genau sagen. „Ich glaube, es sind nur 11.000 Euro“, meint sie gelassen. Die Verbindlichkeiten würden bereits von ihrem Lohn exekutiert.

Vorgeworfen wird der jungen Frau Betrug: Sie soll ein Tierkrematorium mit der Einäscherung ihres Hundes und der Anfertigung eines Pfotenabdrucks beauftragt haben – und das, obwohl sie aufgrund ihrer finanziellen Lage von Anfang an gewusst habe, dass sie die Rechnung nicht bezahlen könne.

„Diese Chance gibt es nur einmal“

„Wollen Sie mit mir reden?“, fragt die Richterin und weist auf ein Geständnis als Milderungsgrund hin. „Ich fühle mich schon teilweise schuldig“, antwortet die Angeklagte. Sammt habe sich die Insolvenzunterlagen der Frau angesehen: Bereits im Jänner 2025 sei ein Insolvenzverfahren mangels Kostendeckung gar nicht eröffnet worden. Die Frau sei damit offiziell zahlungsunfähig gewesen.

„Im Jänner zahlungsunfähig, im Februar beauftragen Sie das Krematorium? Das war nicht klug“, sagt die Richterin.

Sie erklärt die rechtliche Problematik: „Wenn so etwas beauftragt wird und man nicht weiß, wie man das bezahlen soll, bin ich schon im Betrug drinnen.“

Trotzdem sieht Sammt noch eine Möglichkeit, das Verfahren ohne Verurteilung, mit einer Diversion, zu beenden.

Die Bedingungen: Zwei Jahre Probezeit, keine weiteren strafbaren Handlungen und die Begleichung der Rechnung in Höhe von 305 Euro an das Tierkrematorium. Die Frau erklärt sich einverstanden. „Schauen Sie, dass Sie das schnell überweisen. Dann ist das Verfahren erledigt“, rät die Richterin. Und fügt hinzu: „Diese Chance gibt es nur einmal. Wenn Sie die nicht nützen, ist das von Nachteil für Ihren weiteren Weg.“

Ebenso gelassen wie zu Beginn erkundigt sich die Angeklagte nach der Form des Nachweises. „Reicht ein Screenshot?“, fragt sie. Sammt nickt. Damit wird die Verhandlung vertagt.