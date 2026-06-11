Die Baguettes gehen im „Café 7“ in St. Stefan sprichtwörtlich weg wie die warmen Semmeln. 14 verschiedene stehen auf der Karte. „Die Baguettes sind absolut das Hauptgeschäft“, erzählt Andrea Schuster, die das direkt an der Hauptstraße gelegene Café-Bistro in St. Stefan Ende 2004 mit ihrem Mann Wolfgang Schuster eröffnet hat. Nun nach über 21 Jahren sind die beiden in Pension gegangen und wollen in ihrer Freizeit nun kleine Urlaube machen und Konzerte besuchen.

Neue Pächterin ist ihre langjährige treue Mitarbeiterin Denise Koppe aus Wolfsberg, die dort vor 21 Jahren begonnen hat. „Damals war sie 18 und hat gerade den Führerschein gemacht“, erinnert sich Andrea Schuster zurück und fügt hinzu: „Denise ist wie unser Ziehkind und wir hätten uns keine bessere Nachfolge wünschen können.“ Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgte mit 1. Juni.

Durchgehend warme Küche

„Ich werde das Café gleich weiterführen“, kündigt die neue Chefin an, die von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird. Immerhin verfügt das Café samt den beiden Sitzgärten über 60 Sitzplätze. Geöffnet hat das Café-Bistro immer dienstags bis samstags von 8 bis 23 Uhr. Warme Küche gibt es durchgehend von 11 bis 21 Uhr, wobei die Baguettes auch zum Mitnehmen erhältlich sind. Sonntags, montags sowie feiertags bleibt das Café geschlossen.