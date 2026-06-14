„LE Kompass“ nennt sich die Servicestelle der Stadt Leoben für alle frisch Zugezogenen aus dem In- und Ausland: Herz und Hirn dieser kostenlosen Beratungsstelle und Informationsdrehscheibe ist Patrick Haider. Der 33-Jährige zieht seit 2024 die organisatorischen Fäden der Einrichtung, die es bereits seit 2019 gibt.

„Ich versuche alle Menschen, die sich bei uns niederlassen wollen, beim Ankommen zu unterstützen. Sie sollen sich von Anfang an so in Leoben wohlfühlen, dass sie bestenfalls für immer hierbleiben“, meint Haider. Außerhalb von Graz gebe es nur in Leoben, in Bruck und in Kapfenberg das ausgewiesene Service eines Zuzugsmanagements.

Ein Wegweiser für alle

Er habe mit Menschen aus vielen verschiedenen Nationen zu tun, erzählt Haider. Der „Wegweiser“ des Zuzugsmanagements sei aber keinesfalls nur für Menschen aus dem Ausland gedacht, die nach Leoben ziehen möchten: „Ich habe Schweizer, Finnen oder Schweden gehabt, die bei mir aufgeschlagen sind. Aber ich habe auch Leute aus Niklasdorf gehabt.“

Haider ist in jedem Fall bemüht, allen Bitten um Hilfestellungen in den ersten Stunden, Tagen und Wochen gerecht werden zu können: „Je weiter die Leute herkommen, um in Leoben zu wohnen, desto weniger Ahnung haben sie von den genauen Bedingungen und Umständen, die bei uns herrschen. Das ist vollkommen klar“, so Haider.

Sehr vieles läuft digital

Im Regelfall erfolge heutzutage die erste Kontaktaufnahme mit ihm über digitale Kanäle – etwa über E-Mail. „Das ist der Grund dafür, dass wir mit dem ‚LE Kompass‘ ganz besonders auch auf Social Media aktiv sind.“ Denn das sei einfach einer der besten Wege in einer zunehmend digitalen Welt, sichtbar zu sein und sich bekannt zu machen.

Patrick Haider ist als Zuzugsmanager mit dem „LE Kompass“ für neue Einwohner einer der ersten Ansprechpartner © Leopress

„Die erste Frage ist immer, was die Stadt Leoben zu bieten hat“, weiß Haider. Denn für die Entscheidung, sich wo fix anzusiedeln, sei nicht nur der stabile und gut bezahlte Job, sondern auch das Umfeld ausschlaggebend. Wichtig sei es, über das Bildungssystem zu informieren – also, welche Möglichkeiten es in Sachen Kinderkrippe, Kindergarten, Schulen und Universitäten gebe.

„Oft falsche Vorstellungen“

Das Thema Wohnen und Wohnungssuche sei ebenfalls hochrelevant: „Hier gibt es oft falsche Vorstellungen. Denn in vielen anderen Ländern ist es üblich, dass voll möblierte Wohnungen vermietet werden, während bei uns oft nicht einmal eine Küche eingerichtet ist.“

Die Freizeitmöglichkeiten seien für Leute, die zuziehen, ebenfalls ganz zentral. Da sei man in der Stadt Leoben aber wie in vielen Bereichen gut aufgestellt – nicht zuletzt wegen der kurzen Wege, der direkt und schnell zu erreichenden Natur rundum und dem regen, vielfältigen Vereinsleben: „Wir müssen da oft nicht das Rad neu erfinden, sondern haben Vieles, auf das man bauen kann.“

Kurze Wege und schöne Natur

Gerade Studierende, aber auch Facharbeiter aus dem Ausland, die bei Konzernen wie der AT&S in Hinterberg oder auch bei der Voestalpine in Donawitz arbeiten, würden häufig kein eigenes Fahrzeug besitzen und sich dementsprechend über die sehr gute Erreichbarkeit der meisten Einrichtungen freuen, weiß Haider.

Als Zuzugsmanager sehe er sich selbst als „Bindeglied“ zwischen Neuankömmlingen und Einheimischen: „Ich habe oft nicht nur einmaligen Kontakt, sondern bleibe mit den Leuten in weiterer Folge in Verbindung.“ Mit unterschiedlichen Angeboten aber auch Willkommenspaketen versuche man, die Leute mit der Stadt vertraut zu machen.

Haider gibt dem LE Kompass auf Social Media und in persönlichen Kontakten ein Gesicht und eine Stimme: „Das ist die Visitenkarte der Stadt Leoben nach außen.“ Mit Aktionen wie Leoben-Spaziergängen oder „Leoben am Bike“ lädt Haider Menschen ein, mit ihm die Stadt zu erkunden.