Konzertveranstalter Manfred „Cook“ Koch von Cook Music, der auch als Sänger und Musiker der Band Egon7 bekannt ist, freut sich schon auf den 19. Juni. Denn dann tritt die deutsche Popsängerin Nena, die im Rahmen der „Neuen Deutschen Welle“ große Erfolge feierte und mit 99 Luftballons auch international einen Hit hatte, in der Arena im Lipizzanergestüt Piber auf. „Es ist unser bislang größtes Konzert in Piber, erwartet werden rund 4000 Besucher“, erzählt Koch. Nach dem Auftakt mit Peter Cornelius 2024 und dem Auftritt von Pizzera & Jaus im vergangenen Jahr konnte die Zahl der verkauften Tickets somit jedes Jahr gesteigert werden.

Das liege auch an den Gegebenheiten: „Die Arena in Piber ist für mich als Konzertveranstalter der Himmel auf Erden. Das Ambiente ist besonders und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team des Gestüts läuft außergewöhnlich gut.“ Dadurch habe sich die Location inzwischen als Veranstaltungsort für Konzerte etabliert.

Egon7 kommt nach Söding-St. Johann

Trotzdem ist es noch nicht fix, ob Cook Music auch im kommenden Jahr ein Konzert im Gestüt veranstaltet. „Mein Glück ist es, dass ich das machen darf und nicht muss. Ich habe schon einige Konzerte für nächstes Jahr fixiert und wenn der richtige Act kommt, komme ich gerne wieder nach Piber.“ Beim Nena-Konzert nächste Woche kann Koch übrigens nicht persönlich dabei sein, er tritt zur gleichen Zeit mit seiner Band Egon7 in Wien auf. Eine Woche später steht am 27. Juni ein Konzert beim Kirtag im Quartier West in Söding-St. Johann an. „Da wird der Erfolg des Nena-Konzerts dann einfach nachgefeiert“, lacht Koch.