Im November 2022 stellte OpenAI einen Prototypen ins Netz, der eigentlich nur ein internes Experiment sein sollte. Fünf Tage später hatte ChatGPT eine Million Nutzer. Heute, dreieinhalb Jahre danach, plant das Unternehmen den bisher größten Umbau des Produkts, das die Welt verändert hat.

Die „Financial Times“ enthüllte am Sonntag, gestützt auf Aussagen von mehr als einem Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter, was sich hinter den Kulissen des wertvollsten KI-Startups der Welt zusammenbraut: ChatGPT soll zu einer sogenannten Super-App werden – einem digitalen Schweizer Taschenmesser, das Programmierwerkzeuge, KI-Agenten, Bildgenerierung und Partnerdienste unter einem Dach vereint. Eine Stellungnahme von OpenAI lag zunächst nicht vor.

OpenAI CEO-Sam Altman plant den massiven Umbau von ChatGPT zum digitalen KI-Schweizermesser © AFP/Yuichi Yamazaki

Was konkret geplant ist

Im Zentrum des Umbaus steht Codex, das Programmierprodukt des Unternehmens, das deutlich aufgewertet werden soll. Die Benutzeroberfläche wird neu gestaltet, um Nutzer gezielt zu Entwicklerwerkzeugen, Bildgenerierung sowie Partnerdiensten wie Canva und Booking.com zu leiten. Die Neuerungen sollen in den kommenden Wochen zunächst als Updates für die Website und die mobilen Apps erscheinen – in einem Tempo, das die Branche aufhorchen lässt.

Das Motiv: Geld, Marktanteile und ein Börsengang

Hinter dem Produktumbau steckt ein klarer wirtschaftlicher Imperativ. Zwei Millionen Firmenkunden machen derzeit rund 40 Prozent des Umsatzes von OpenAI aus. Bis Jahresende soll dieser Anteil auf 50 Prozent steigen – ein ehrgeiziges Ziel, das den Schwenk zur Unternehmensplattform geradezu erzwingt. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb mit Anthropic, das mit seinem Modell Claude ebenfalls massiv in den lukrativen Firmenkundenmarkt drängt.

Und dann ist da noch der Börsengang. OpenAI bereitet, wie berichtet, einen IPO in den USA vor. CEO Sam Altman gab sich bewusst vage: Das Unternehmen konzentriere sich auf keinen bestimmten Zeitplan und werde erst dann an die Börse gehen, wenn der Zeitpunkt sinnvoll sei. Der Umbau von ChatGPT dürfte die Umsatzzahlen aufpolieren – und damit die Börsengeschichte schreiben.

Die Zahlen hinter dem Giganten

Die Dimension des Unternehmens macht die Ambitionen erst verständlich: ChatGPT zählt nach eigenen Angaben mehr als 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer und über 50 Millionen zahlende Privatkunden. Zum Vergleich: Als ChatGPT im November 2022 startete, erreichte Instagram eine Million Nutzer erst nach zweieinhalb Jahren – ChatGPT schaffte das in fünf Tagen.