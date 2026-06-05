Der US-amerikanische KI-Konzern Anthropic, bekannt für seinen Chatbot Claude, hat sich für eine globale Verlangsamung bei der Entwicklung hochleistungsfähiger Künstlicher Intelligenz ausgesprochen. Eine koordinierte Pause in der Spitzenforschung wäre „wahrscheinlich sinnvoll“, teilte das Unternehmen mit Sitz in San Francisco mit – allerdings nur unter einer Bedingung: Alle großen Player müssten mitmachen. Pausiere nur eine einzige Firma, würden die Konkurrenten schlicht an ihr vorbeiziehen.

Ziel einer solchen Auszeit wäre es, gesellschaftlichen Strukturen und der sogenannten „Alignment“-Forschung – also der Arbeit daran, KI sicher und im Sinne des Menschen auszurichten – Zeit zu verschaffen, mit dem rasanten technologischen Fortschritt Schritt zu halten. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nach Anthropics Börsengangsmeldung vom Montag.

USA und China müssen an einem Strang ziehen

Für eine wirksame Pause bräuchte es laut Anthropic eine Einigung zwischen den führenden KI-Nationen – allen voran den USA und China. Verbindliche, für alle überprüfbare Regeln wären dabei unerlässlich.

Neben Claude arbeitet Anthropic derzeit an einem KI-Modell namens Mythos, das Schwachstellen in Cybersicherheitssystemen aufspüren soll. Sowohl US-Behörden als auch die EU haben Interesse an einem Testzugang angemeldet, um mögliche Risiken zu evaluieren. Deutsche Sicherheitsbehörden und Verfassungsschützer haben allerdings bereits gewarnt: Kriminelle oder staatliche Akteure könnten Mythos für gezielte Cyberangriffe missbrauchen.

Anthropic Co-founder und Präsidentin Daniela Amodei © AP/Jeff Chiu

Streit mit dem Pentagon

Gleichzeitig befindet sich Anthropic in einem handfesten Rechtsstreit mit dem US-Verteidigungsministerium. Der Konzern verweigert dem Pentagon die uneingeschränkte militärische Nutzung seiner KI-Technologie – insbesondere für Massenüberwachung im Inland oder vollautonome Waffensysteme. Das Pentagon stufte Anthropic daraufhin als „Sicherheitsrisiko in der Lieferkette“ ein. Das Unternehmen geht juristisch dagegen vor.