Um das 95. Jahr ihres Bestehens zu feiern, lädt die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach erneut zu einem Jubiläumskonzert. Ab 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 20. Juni 2026, Blasmusik in entspannter Atmosphäre genießen. Stattfinden wird das Konzert im Stadtpark Bärnbach. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro bei der Sparkasse Bärnbach, im Kulturcafé Bärnbach sowie bei allen Musikern und Musikerinnen erhältlich. An der Abendkasse kosten Karten 15 Euro.

Ein Highlight wird der Sternmarsch befreundeter Musikkapellen sein, der die Verbundenheit der regionalen Blasmusikvereine zeigen soll. „Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf Gästekonzerte freuen. Für stimmungsvolle Unterhaltung bis in die Abendstunden sorgt die bekannte Formation ‚Sulmtal Express‘, die mit schwungvoller Musik den festlichen Rahmen abrundet“, so die Glasfabriks- und Stadtkapelle.

Verantwortlich für die strategische und organisatorische Ausrichtung der Kapelle zeichnen Obmann Florian Fauland und sein Stellvertreter Daniel Wabitsch. Gemeinsam mit Kapellmeister Žan Vranetič sowie dem Vorstand treiben sie die erfolgreiche Weiterentwicklung des Vereins voran.