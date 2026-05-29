Das beliebte Freundschaftsfest im Bärnbacher Stadtpark mit Teilnehmern aus Österreich, Italien und Slowenien wird heuer erstmals erweitert. „Beginn ist heuer schon am Freitag, dem 12. Juni, mit dem San Daniele-Fest, das um 16 Uhr beginnt“, schildert der Gastronom und Pizzaiolo Marco Urbano, der auch bisher regelmäßig mit einem Stand beim „amikalen“ Fest, organisiert von der Stadtgemeinde Bärnbach um Andreas Albrecher, vertreten war.

Marco Urbano © KLZ / Andrea Kratzer

San Daniele-Fest heuer in Bärnbach

„Früher war ich mit dem San Daniele-Fest auf der Burg Obervoitsberg. Es wird in gewohnter Weise köstliche Kulinarik aus Friaul mit Schinken oder Frico, das ist eine Spezialität aus Käse mit Kartoffeln, und weitere typische Gerichte und Getränke geben“, schildert Urbano. Für Liebhaber italienischer Fortbewegungsmittel wird er auch ein Fahrzeugtreffen mit zwei und vier Rädern veranstalten. Vespa, Piaggio sowie Alfa Romeo sind Marken, die im Bärnbacher Stadtpark präsentiert werden und die Herzen von Benzin-Brüdern und -schwestern höherschlagen lassen. Außerdem wird das Grazer Autohaus Damisch eine Ausstellung mit Modellen von Fiat bestücken und das Bärnbacher Unternehmen von Martin und Gerhard Karlhofer die sportliche Nobelmarke Lancia Delta präsentieren.

Bisher fand das San Daniele-Fest auf der Burg Obervoitsberg statt © Andrea Kratzer

Zum südländischen Lebensgefühl und der Urlaubsstimmung gehört zudem die passende Musik. „Ab 16.30 Uhr tritt Italianico auf, ehe abends mit Nela Teaser eine bekannte große Band aus meiner Heimat Vieste für gute Stimmung sorgt.“ Warum der Wirt das San Daniele-Fest in die Weststeiermark bringt? „Damit die Leute nicht so weit fahren müssen und sich so Benzin ersparen“, meint Urbano mit einem Augenzwinkern.

Italien, Slowenien und Steiermark im Fokus

Am Samstag, dem 13. Juni, geht es beim Freundschaftsfest ab 11 Uhr mit einem Tag rund um Italien & Slowenien weiter. Nach der Eröffnung mit der Knappenmusi der Bergkapelle Oberdorf (BKO) und mit Schaukämpfen der Alt Kainacher Ritterschaft ist ab 13 Uhr Neue Volksmusik mit Max Neubauer &Friends samt Darbietungen des TSC Burghof Voitsberg zu hören und zu sehen. Oberkrainermusik mit „Kunstosi“ aus Slowenien und eine Grußbotschaft von Bürgermeister Jochen Bocksruker runden den Nachmittag ab, ehe ab 18 Uhr Dialekt Rock, Pop und Folk mit Zalar und List sowie ab 20.15 Uhr Cocktail- und Tanzmusik mit „Martini Rosso“ mit Moderator Bernd Prettenthaler für Unterhaltung sorgen.

Das Freundschaftsfest in Bärnbach © KLZ / Karl Mayer

Am Sonntag, dem 14. Juni, lautet das Motto ab 11 Uhr „Tag der Steiermark“ mit einem Frühschoppen der Glasfabriks- und Stadtkapelle, mit volkstümlicher Musik der Gruppe „Die Aichfelder“ ab 13 Uhr und dem Chor der Mittelschule Bärnbach ab 15 Uhr.