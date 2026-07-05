Wo sie Halt machten, war ihnen der Jubel der Menschen gewiss: Zwei Jahre nach ihrer Heirat reisten 1856 Kaiser Franz Joseph I und seine Frau Elisabeth durch die Kronländer. Diese Reise führte das Kaiserpaar auch durch Kärnten. Diesem Ereignis ist in der Carinthia, der Zeitschrift für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung vom 20. Dezember 1856, ein Beitrag gewidmet. „Die persönliche längere Anwesenheit des allgeliebten Herrscherpaares nicht nur in der Hauptstadt des Landes, sondern auch in den entferntesten Hochtälern desselben, hat den kaiserlichen Majestäten ein getreues Bild der schlichten, mit ganzer Seele an Österreichs altem Herrscherhause hängenden Kärntner gegeben“, heißt es darin.

Vier Triumphbögen

Bei ihrem ersten Besuch in Klagenfurt am 4. September 1856 wurde im Beisein der Kaiserin, die damals 18 Jahre jung war, der nach ihr benannte Elisabethsteg über dem Lendhafen seiner Bestimmung übergeben. Schon einen Tag später beehrten die Habsburger Moosburg. „Die Allerhöchsten Majestäten sind um 8 Uhr früh hier durchgereist“, schreibt die Klagenfurter Zeitung in ihrer Berichterstattung. Ihnen zu Ehren errichteten die Einheimischen gleich vier Triumphbögen – es sollten auf dieser Reise nicht die letzten sein. Bürgermeister Vincenz Weber hieß das Kaiserpaar im Namen aller Gemeindebürger willkommen.

Die Reise wurde schließlich Richtung Westen – mit Stationen unter anderem in Villach und Hermagor – fortgesetzt. Der Höhepunkt war der Besuch des Kaiserpaares am Großglockner am 6. und 7. September.

„Also vorwärts“

Heute noch erinnert eine im Fels eingelassene Tafel an den Glocknerbesuch Kaiser Franz Josephs am 7. September 1856. Mit den Worten „also vorwärts“ gab der Monarch das Zeichen zum Aufbruch. Ausgehend von Heiligenblut wanderte der Kaiser zusammen mit seiner Frau mit Führern, Trägern und Pferden Richtung Pasterze. Den mühsamen Aufstieg machte Sisi jedoch nicht bis zum Ende mit. An einem Ort, der Bretterboden genannt wurde, machte die Kaiserin nach einem gemeinsamen Frühstück mit ihrem Gemahl Rast. Der Ort auf 2131 Metern Seehöhe ist seitdem als Elisabethruhe bekannt. Jener Ort auf 2396 Metern, an dem „sich Seine Majestät auf einen von der Natur zum Sitze gleichsam hingelegten Felsen niederließ“, trug fortan „mit allerhöchster Genehmigung“ den Namen Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.

Anlässlich dieses Besuchs vor 170 Jahren hat die Grohag kürzlich die Ausstellung „Gipfeltreffen Eurer Majestäten“ und die begleitende Schau „Tafeln wie ein Kaiser“ eröffnet. Zudem wurde der neue Kaiser-Franz-Josef-Panoramaweg seiner Bestimmung übergeben.

Grenzenlose Freude

Doch wieder zurück zur Reise des Herrscherpaares. Auf der Rückkehr von Oberkärnten machten der Kaiser und die Kaiserin Südkärnten ihre Aufwartung. Auch dort kannte die Freude über den hohen Besuch keine Grenzen. In Lippitzbach in Ruden hatten der k. k. Kämmerer Graf Ferdinand Egger und seine Frau die Ehre, dem Herrscherpaar einen Blumenstrauß und ein Körbchen mit Früchten überreichen zu dürfen, „welche huldvollst entgegengenommen wurden“, ist in der Klagenfurter Zeitung zu lesen.

In Eberndorf waren Mädchen in den Farben Bayerns, der Heimat der Kaiserin, gekleidet. Im festlich geschmückten Ruden wurde das Paar mit Böllerschüssen begrüßt, die noch im Bau befindliche Tiefenbachbrücke - über diese führt heute die Lavamünder Straße (B80) - wurde beflaggt und bekränzt. Über Lavamünd ging es schließlich weiter nach Unterdrauburg, heute Dravograd.