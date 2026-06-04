Mit einer einzigen Frage kann man an diesem Morgen in der Trafik in der Grazer Rechbauerstraße für Erheiterung sorgen. Wobei es der Trafikant selbst noch bei einem mitfühlenden Schmunzeln belässt – und bei der Antwort: „Ich hab eh mit Müh und Not 200 Packungen nachgeliefert bekommen, aber auch die waren sofort wieder weg.“ Sein gerade anwesender Gast indes lacht laut auf und meint: „Das ist praktisch nur mehr heiß begehrte Schmuggelware.“

Tatsächlich herrscht ein überraschend großes Griss um die Panini-Klebebilder zur bald startenden Fußball-Weltmeisterschaft: Auch in anderen Grazer Trafiken sind jene Pickerln, die manche im digitalen Zeitalter längst im Abseits wähnten, zumindest in Einzelpackungen immer wieder vergriffen. So muss man auch in der Zinzendorfgasse sowie auf dem Jakominiplatz um Geduld bitten. In Grazer Supermärkten heißt es ebenfalls, dass man bereits nachbestellt habe, vereinzelt sind noch eingeschweißte Alben samt Packungen vorrätig.

„Verkäufe entwickeln sich deutlich besser“

Auch aus anderen Städten mehren sich Meldungen über einen enormen Andrang auf die aktuellen Pickerln jenes italienischen Unternehmens, dessen Geschichte bis zum Jahr 1945 zurückreicht. „Ja, die Verkäufe entwickeln sich aktuell deutlich besser als bei den beiden vergangenen FIFA-Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022“, bestätigt Panini-Sprecherin Simone Kühl auf Anfrage der Kleinen Zeitung. „Dabei spielt neben der sportlichen Begeisterung auch das öffentliche und mediale Umfeld eine wichtige Rolle. Die Turniere 2018 und 2022 wurden von zahlreichen Diskussionen rund um die Austragungsländer begleitet, was sich auch auf die allgemeine Wahrnehmung und Stimmung im Vorfeld ausgewirkt hat. Die aktuelle Weltmeisterschaft stößt hingegen auf eine deutlich positivere Resonanz, was sich auch in der Nachfrage nach den offiziellen Panini-Stickern und -Alben widerspiegelt.“

980 Sticker wollen gesammelt werden © AFP/Marco Bertorello

„Intensiv vorbereitet“

Ob man bei Panini selbst von diesem Erfolg überrascht ist? Kühl: „Nein, überrascht sind wir nicht. Wir haben unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten seit mehr als einem halben Jahr intensiv vorbereitet und geplant. Das positive Feedback und die starke Nachfrage spiegeln den großen Einsatz wider, den alle Beteiligten in dieses Projekt investiert haben. Natürlich freuen wir uns sehr über die Resonanz der Fans.“

Eine Resonanz, die aber auch ein Auftrag ist: „Die Produktion läuft aktuell auf Hochtouren. In unserem Werk in Italien werden täglich weitere Sticker produziert, um die Nachfrage in allen Märkten bestmöglich zu bedienen. Aufgrund der späten Qualifikationsspiele und der damit verbundenen engen Zeitpläne konnten wir erst relativ spät mit der Produktion beginnen. Wir beobachten die Nachfrage laufend und versuchen dafür zu sorgen, dass ausreichend Ware verfügbar ist“, so die Panini-Sprecherin.