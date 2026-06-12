Bunte Tücher, dicke Matten und motivierte Kinder – beim Luftakrobatikkurs für Vier- bis Sechsjährige in Klagenfurt herrscht eine ausgelassene Stimmung. Mit unfassbarer Leichtigkeit klettern die Mädchen mithilfe langer, bunter Tücher und dem geschickten Einsatz von Händen und Füßen in die Höhe und zeigen erste Kunststücke. Die jungen Teilnehmerinnen sind sich einig: „Zirkus macht Spaß.“ 180 Kinder und Erwachsene unterrichtet die Zirkuspädagogin und professionelle Luftakrobatin Cleo Jaimes Arce (38) aus Brückl in ihrem Verein „Zirkusaktivitäten“ jede Woche. Die Kursteilnehmer lernen Luftakrobatik, Jonglieren oder Balancieren.

Nach der Matura nach Südamerika

Die dreifache Mutter hat den Verein vor zehn Jahren gegründet, damals war sie 28 Jahre alt. Aber wenn man sie mit 18 Jahren gefragt hätte, ob sie sich in Brückl ihr Leben vorstellen könnte, wäre die Antwort ein klares „Nein“ gewesen. „Mir war schon immer klar, dass ich weggehe. Ich wollte die Welt sehen“, sagt Jaimes Arce. Aufgewachsen ist Jaimes Arce in Brückl, ihre Familie führt den Gasthof Schattleitner. Nach der Matura ist sie nach Südamerika, unter anderem Peru, Bolivien, Kolumbien oder Venezuela gereist. Dort hat sie sich bei einem Sozialprojekt, organisiert vom SOS-Kinderdorf, engagiert. Sie hat sich um Kinder gekümmert, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen mussten.

Junge Zirkusartistinnen beim Training

„Bei uns sind alle Stars“

„In Südamerika habe ich dann die Liebe zum Zirkus entdeckt. Das Schöne am Zirkus ist, dass es nicht ums Gewinnen geht. Es können alle mitmachen, eben auch Kinder, die über wenig Mittel verfügen. Bei uns sind alle Stars auf der Bühne“, sagt die Luftakrobatin. Jaimes Arce entschied sich nach einigen Jahren in Südamerika, nach Berlin zu gehen, um eine Ausbildung als Zirkuspädagogin zu absolvieren.

Kleine Luftakrobatin © KK/Marina Hobmaier Fotografie

Als Straßenkünstlerin unterwegs

Nach ihrer Ausbildung folgten etliche Jahre als Straßenkünstlerin in vielen europäischen Städten. Es war ein Leben ohne festen Wohnsitz und Sicherheitsnetz. „Natürlich hat sich meine Familie hin und wieder Sorgen gemacht. Aber die Zirkus-Community ist sehr unterstützend. Wir haben schon gewusst, wo man auftreten kann. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es war ein sehr freies Leben“, sagt sie. Die Geburt ihres ersten Kindes hat ihr Leben allerdings stark verändert. „Ich wollte zurück zu meiner Familie. Ich bin sehr froh, dass meine Kinder hier aufwachsen können und dass ich hier familiäre Unterstützung habe. Daheim ist daheim“, sagt die Zirkusartistin, die weiterhin mit Kindern zusammenarbeiten und ihnen die bunte Welt in der Manege zeigen wollte.

„In Deutschland ist der Kinderzirkus sehr etabliert. Es gibt dort viele Angebote. Bei uns in Kärnten gibt es diese Angebote eben nicht. Das wollte ich ändern und daher habe ich den Verein ‚Zirkusaktivitäten‘ vor zehn Jahren gegründet“, erklärt die Artistin. Ihrem Wunsch, sozial schwächeren Kindern zu helfen, ist sie aber dennoch treu geblieben. Sie arbeitet immer wieder mit Hilfsorganisationen zusammen, vor vier Jahren etwa bei einem Projekt mit Kindern, die in Costa Rica auf der Straße leben. Dabei hat sie auch ihre eigenen Kinder eingebunden.

Der Verein „Zirkusaktivitäten“ bietet Kurse für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene an. Es werden Kindergeburtstage organisiert, aber auch Sommercamps, die in Brückl, Klagenfurt und Velden stattfinden. Um die 300 Kinder trainieren in den Sommercamps, die ab Juli beginnen und mit einer großen Abschlussaufführung enden.