Mit einer Silbermedaille von den Olympischen Spielen und von Weltmeisterschaften im Gepäck verlässt Mirjam Puchner die Ski-Bühne: „Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese Entscheidung ist natürlich nicht über Nacht gefallen. Ich habe mir bewusst viel Zeit zum Nachdenken genommen, um in mich hineinzuhorchen und die richtige Entscheidung zu treffen“, erklärt die 34-Jährige in einer ÖSV-Aussendung.

Und weiter: „Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen. Im vergangenen Winter habe ich jedoch gespürt, dass sich etwas in mir verändert hat. Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor. Wenn Kopf und Herz dir signalisieren, dass es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzuweichen, dann solltest du auf dieses Gefühl hören. Mir sagt es, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Platz für Neues zu schaffen.“

Im Jänner 2013 hatte die Speed-Spezialistin in St. Anton am Arlberg ihr Weltcup-Debüt gegeben. Die Salzburgerin feierte ihren ersten Sieg beim Weltcupfinale in St. Moritz im Jahr 2016, erlitt dort ein Jahr später einen Schien- und Wadenbeinbruch, kämpfte sich aber wieder an die Weltspitze zurück. Nach insgesamt neun Podestplätzen, darunter zwei Siegen sowie zwei Medaillen bei Großveranstaltungen und 178 Weltcuprennen sagt die 34-Jährige adieu und kehrt dem Weltcupzirkus den Rücken.



„Ich blicke dankbar auf eine Reise zurück, die mich sehr geprägt hat. Ich durfte emotionale Siege feiern, stand bei Großereignissen auf dem Podest und habe nach schweren Verletzungen gelernt, was es heißt, sich wieder zurückzukämpfen. All diese Erfahrungen nehme ich dankend mit in den nächsten Lebensabschnitt. Der Skisport wird immer ein Teil von mir bleiben, doch jetzt freue ich mich auf alles, was als Nächstes kommt. Ein großes Dankeschön geht an meine Familie, meinen Freund, meine Trainer, Betreuer, Sponsoren, Ausrüster und Partner, den Österreichischen Skiverband sowie das Bundesministerium für Inneres, die mich all die Jahre unterstützt haben“, so Puchner.