Große Sorgenfalten beim ÖFB! Christoph Baumgartner verpasst das Testspiel gegen Tunesien, da er sich beim Aufwärmen verletzte. Der Legionär von RB Leipzig hätte eigentlich als Zehner starten sollen, an seiner Stelle spielt Michael Gregoritsch. Laut ServusTV zog sich Baumgartner die Verletzung bei einem Schuss während des Aufwärmens zu. Wie schwer die Verletzung ist, ist derzeit noch unklar.

Baumgartner ist seit Jahren fester Bestandteil des Nationalteams. Seit dem Beginn der Ära Ralf Rangnick verpasste der 26-Jährige bis dato nur fünf Spiele, seine Verletzung wäre ein harter Schlag für das ÖFB-Team.