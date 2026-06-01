Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Club Crystal Palace Gewinner der Fußball-Conference-League, bereitet sich offenbar intensiv auf Gespräche über eine mögliche neue Traineraufgabe beim AC Milan vor. Nach Medienberichten wird der Oberösterreicher am Dienstag in Mailand erwartet, wo er auf Clubbesitzer Gerry Cardinale treffen soll. Im Mittelpunkt soll dabei eine mögliche sportliche Neuausrichtung der Rossoneri stehen, die die Champions-League-Plätze verpassten.

Laut Gazzetta dello Sport soll Glasner gemeinsam mit seinem Trainerteam bereits eine detaillierte Analyse des Milan-Kaders erstellt haben. Dabei gehe es sowohl um die Bewertung bestehender Spieler als auch um mögliche Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen. Glasners Ziel sei es, der Vereinsführung ein konkretes sportliches Konzept zu präsentieren, das den Club mittelfristig wieder zu nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit führen soll. Laut den Berichten will der 51-Jährige zudem prüfen, welche Spieler seine taktischen Vorstellungen optimal umsetzen könnten und wo gezielte Neuzugänge notwendig wären.

„Weder bestätigen noch dementieren“

Weiter kursieren auch Spekulationen über Gespräche zwischen Milan und Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, der als Sportdirektor nach Mailand wechseln könnte. Auf eine diesbezügliche Frage eines eigens aus Italien nach Wien angereisten Journalisten der „Gazzetta dello Sport“ meinte der Deutsche am Sonntag, er werde dieses Gerücht „weder bestätigen noch dementieren“. Gemäß Gazzetta würde Rangnick den ehemaligen Salzburg-Coach Matthias Jaissle, derzeit bei Al-Ahli in Saudi-Arabien tätig, als Trainer bei Milan favorisieren.