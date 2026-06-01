Mit einem vollen Gelände, eindrucksvollen Fahrzeugen und dem unverkennbaren Klang von Motoren startete am Samstag das „Hangar54 Cars & Coffee“ in Gutenberg in die neue Saison. Bereits in den frühen Vormittagsstunden reisten Auto-Enthusiasten aus ganz Österreich an, vor allem aus der Steiermark, dem Burgenland und Wien.

Organisiert wurde das Treffen von einer freiwilligen Freundesgruppe, die das Event seit mehreren Jahren auf die Beine stellt. Die Obmänner des Vereins „Hangar 54“ sind Sebastian Peinsold und Nico Flaggl. Sie unterstrichen den offenen und respektvollen Charakter der Veranstaltung: „Jedes Fahrzeug ist für jemanden etwas Besonderes und wird somit mit sehr viel Respekt behandelt“, so Flaggl.

Das Ziel von Hangar54 ist es, eine niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Petrolheads zu schaffen, unabhängig von Marke, Leistung oder Fahrzeugtyp. Im Mittelpunkt steht eine wachsende Community, in der sich Besucherinnen und Besucher austauschen, vernetzen und über Technik diskutieren können. Unterstützt wird das Treffen auch durch Fahrtechnik-Instruktoren sowie Rennfahrerinnen und Rennfahrer, die ihr Wissen gerne weitergeben.

Bereits beim Einlass wurden Fahrzeugdaten wie Baujahr, Leistung und Umbauten erfasst, bevor die Fahrzeuge auf das Gelände rollten und dort präsentiert wurden. Die Vielfalt reichte dabei von klassischen Oldtimern und beliebten Youngtimern bis hin zu Sportwagen, Tuning-Projekten und außergewöhnliche Umbauten. Für besonderes Aufsehen sorgten unter anderem ein Lotus 211, ein Lotus Seven, ein DMC DeLorean sowie ein Mazda MX-5 mit BMW-Motorumbau. Im Anschluss entwickelte sich ein entspannter Treffpunkt mit Kaffee, Gesprächen und viel Benzinleidenschaft, der bis in den späten Nachmittag anhielt.