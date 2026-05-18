Motorensound, glänzender Autolack und jede Menge Geschichte lockten am Sonntag rund 900 Besucherinnen und Besucher zum großen Oldtimer-Treffen des „Oldtimerclubs Weizklamm“ in Weiz. Neben mehreren 100 Fahrzeugen sorgten auch Gäste aus ganz Österreich und Slowenien für ein stimmungsvolles Treffen unter Gleichgesinnten.

Bereits ab 9 Uhr früh rollten die ersten historischen Fahrzeuge auf das Gelände, darunter liebevoll restaurierte Autos, Motorräder und Traktoren aus vergangenen Jahrzehnten. Obmann Josef Niederhold betonte die kulturelle Bedeutung: „Oldtimer sind gelebte Kulturgeschichte. Uns ist es wichtig, diese Begeisterung auch an die jüngere Generation weiterzugeben.“

Gerade die Individualität der alten Fahrzeuge mache ihren besonderen Reiz aus. „Früher hatte jede Marke ihren ganz eigenen Charakter. Heute ähneln sich viele Fahrzeuge stark", meint Niederhold.

Die Bilder vom großen Treffen in Weiz:

Neben der neuen „BP-Tankstelle“, wo es Brötchen und Prosecco gab, war besonders das Fahrerlager sehr beliebt. Dort standen einige Clubfahrzeuge gegen freiwillige Spenden für Stadtrundfahrten bereit. Für die Fahrten standen unter anderem ein Chevrolet Bel Air V8, ein Rolls-Royce, ein Triumph TR 2000 sowie Niederholds eigener Opel GT bereit.

Mit dabei waren der Oldies Cabrioclub Kreuzwirt, die Freunde aus Bairisch Kölldorf sowie der Traktor- und Landmaschinen Veteranen-Club Ilztal. Unter den Gästen befand sich auch die Oldtimerrunde Wetzawinkel mit Obmann Norbert Dunkel. Ebenso reiste der Oldtimerstammtisch Riedlingsdorf rund um Wilhelm Berger, Hans Weger und Emmerich Klepsch sowie sieben Fahrzeugen an.

Großes Interesse weckten zudem die Käferfreunde Weiz mit ihren beiden seltenen Kübelwagen aus den Baujahren 1944 und 1970 © KLZ / Dominik Oberwinkler

Großes Interesse weckten zudem die Käferfreunde Weiz mit ihren beiden seltenen Kübelwagen aus den Baujahren 1944 und 1970. Präsentiert wurden diese von Maximilian Doppelhofer, Matthias Höfler, Benjamin Schwarz und Marie-Therese Schwaiger. Ein besonderer Blickfang war auch der Chevrolet Bel Air von Erwin Allmer vom Oldtimerclub Weizklamm. Der US-Klassiker wurde vor rund 20 Jahren aus Amerika importiert und von Allmer selbst aufwendig restauriert. Neben dem Chevrolet besitzt er auch einen seltenen Packard, von dem es nur noch zwei Exemplare in ganz Europa gibt.