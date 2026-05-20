Das Altstadtfest ist ein Fixtermin in Weiz. Heuer findet es zum 23. Mal statt und soll bei Schönwetter am 26. Juni bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt locken. Das Geheimrezept des großen Zuspruchs? „Gastro, Handel und Veranstaltungen unterstützen sich gegenseitig“, meint Stadtmarketingchef Axel Dobrowolny, der das Fest gemeinsam mit seinem Team organisiert.

Die Gäste erwarten heuer drei Bühnen – am Südtiroler Platz, in der Bismarckgasse und der Kunsthauspassage. Auf letzterer wird die Jugend performen. Ab 19 Uhr geht es dort los. Sechs Bands treten auf, darunter „Just 4 Jazz“, die „Amy Winehouse Cover Band“ oder „Wrong Generation“.

Die beiden Weizer Bands „Öadi Birds“ (18.30 Uhr) und „ST3“ (21 Uhr) sind auf der Bühne am Südtiroler Platz anzutreffen. Ab 19 Uhr gibts am Bismarckplatz Musik von DJ Stefan Fritz zu hören. Unter anderem versorgen etwa der Kulturheuriger oder das Altstadtcafé mit Speisen und Getränken.

Axel Dobrowolny, Nadja Rechberger und Tina Mußbacher vom Stadtmarketing Weiz, Nina Darnhofer vom Tourismusverband Oststeiermark, Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer, Gemeindereferent für Kultur Hermann Mauritsch und Michael Wilhelm © KLZ / Julia Kammerer

Heuer neu ist eine Kooperation mit dem „RegioBus Steiermark“. Besucher können am Tag des Altstadtfestes (26. Juni 2026) mit dem Bus über den bestehenden Linienverkehr zum Fest anreisen (gratis ab 17 Uhr).

Für die Rückreise werden gegen Mitternacht Shuttle-Busse eingesetzt. „Unter dem Motto ‚don‘t drink and drive‘ sollen die Besucher auch wieder sicher nach Hause kommen. Die Aktion soll aber nicht als Aufforderung zum Alkoholkonsum verstanden werden“, betont Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer.

Das Altstadtfest bildet den Auftakt in die Open-Air-Saison der Stadt. So geht am 3. Juli weiter mit „Chrom & Genuss“, der Weizer Oldtimer-Genuss-Tour, und am 10. Juli mit dem traditionellen Sommermarkt. Es folgt die Konzertreihe „Summer in the city“ (an den letzten drei Samstagen im Juli), von 7. bis 16. August das Swing- und Dixiefestival und der große Abschluss: das Mulbratlfest am 29. August.