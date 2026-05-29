Bierliebhaber kommen am Freitag, dem 5. Juni, in Untertweng wieder voll auf ihre Kosten. Der Gasthof Gartenrast und die Shilling Brauerei laden ab 17 Uhr zum Kärntner Bierfestival ein. Alle zwei Jahre und bereits zum wiederholten Mal treffen sich auf Einladung von Shilling-Braumeister und Gartenrast-Wirt Uli Bacher ausgewählte Traditions- und Spezialitätenbrauereien, um ihre Biere einem interessierten Publikum zu präsentieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der bewusste Genuss. Besucher haben die Möglichkeit, verschiedene Bierspezialitäten zu verkosten und mit den anwesenden Braumeistern ins Gespräch zu kommen. Dabei können sie mehr über die Herstellung der unterschiedlichen Biere erfahren und den Fachleuten so manches Geheimnis rund ums Brauhandwerk entlocken. Neben der Biervielfalt werden auch ausgewählte kulinarische Schmankerln angeboten. Für Unterhaltung sorgt zudem Live-Musik.

Brauereien aus Österreich und Tschechien vertreten

Am Bierfestival nehmen die Brauerei Gelter aus Goggerwenig, die Brauerei Hirt aus Micheldorf, das Landbrauhaus Hofstetten aus dem Mühlviertel, die Biermanufaktur Loncium aus Kötschach-Mauthen, Pivovar Volt aus Tschechien, Fuze Prag, Beeresso aus Feldkirchen, die Brauerei Wimitz sowie die gastgebende Shilling Brauerei teil. Damit erwartet die Besucher eine breite Palette an unterschiedlichen Bierstilen und Spezialitäten.

Die Vorbereitungen für das Festival laufen bereits auf Hochtouren. Unterstützung erhält Bacher dabei von seinem Team. Dabei werden die Bierfässer in der Shilling Brauerei mit einem Lindner-Oldtimer-Traktor aus dem Jahr 1958 transportiert – ein Detail, das die Verbundenheit mit Tradition und Handwerk unterstreicht. Der Eintritt zum Kärntner Bierfestival ist frei. Veranstaltungsort ist der Gasthof Gartenrast und die Shilling Brauerei in Untertweng bei Radenthein. Beginn ist um 17 Uhr.