Schon vor dem Start der eigentlichen Bewerbungsfrist wurden in der Gerüchteküche einige Namen laut. Etwa aus Direktionen in Kärnten, der Ebene der Landes- bzw. Bildungsverwaltung bis hin in den politisch-analytischen Bereich. Seit gestern wird offiziell nach einer neuen Leitung für die Kärntner Bildungsdirektion gesucht. Der Job ist auf fünf Jahre befristet und wird mit gut 12.000 Euro brutto entlohnt.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 30. Juni kann sich noch einiges tun. Ein Name wird allerdings ganz sicher auf der Liste der Bewerbungen stehen. Jener der aktuellen Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Für ich ist es ganz klar, dass ich diese Verantwortung weiter übernehmen möchte. Ich bin voller Tatendrang und habe keine Minute überlegen müssen“, bestätigt Penz ihre „Kandidatur“. Sie habe die Behörde die vergangenen fünf Jahre neutral geleitet und vor dem Antritt auch ihr politische Funktion als SPÖ-Gemeinderätin in Steindorf am Ossiacher See zurückgelegt.

Land ohne Einfluss

Vergeben wird der Posten vom Bund. Beim Land Kärnten betont man, dass man keinerlei Einfluss auf die Ausschreibung genommen hat. „Wir sind gefragt worden, ob wir besondere Erfordernisse hineinformuliert haben wollen. Das haben wir dankend abgelehnt. Wir wollen keine zugeschnittene Ausschreibung, sondern ein möglichst breites Bewerberfeld“, heißt es dazu aus dem Büro des zuständigen Bildungsreferenten, Landesrat Peter Reichmann (SPÖ).