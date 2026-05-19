Ein weiterer Top-Job in Kärnten ist vergeben. Die Präsidiale in der Bildungsdirektion musste nach dem Wechsel von Peter Reichmann (SPÖ) in die Landesregierung neu besetzt werden. Drei Personen haben sich beworben. Das Rennen machte mit Robert Derhaschnig der aktuelle Bezirkshauptmannstellvertreter von Feldkirchen. Er setzte sich damit unter anderem gegen Barbara Roschitz, Leiterin der Abteilung Gesellschaft und Integration in der Landesregierung, durch.

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Weil Derhaschnig Landesbediensteter ist, muss die Bestellung laut Gesetz noch vom Bildungsministerium abgesegnet werden. In der Realität ein Formalakt. Die Dauer des Dienstverhältnisses beträgt fünf Jahre. Politisch zuständig ist dafür mittlerweile Derhaschnigs Vorgänger Reichmann in seiner Funktion als Bildungsreferent. Derhaschnig wiederum war auch Teil des Bewerbungsverfahrens um den Posten als Bezirkshauptmann von Feldkirchen. Dieser Job ging an Bernhard Turni, ehemals Büroleiter von Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Ebenfalls neu ausgeschrieben ist die Leitung der Bildungsdirektion. Der Fünfjahresvertrag von Isabella Penz läuft heuer aus. Sie hat bereits angekündigt, sich erneut bewerben zu wollen.