Es war kurz, aber heftig, was der Himmel um kurz vor 20 Uhr zu bieten hatte. Gegen 19.50 Uhr zog am Samstag die Gewitterfront über Knittelfeld. Wenige Minuten heftige Regenfälle hatten gleich mehrere Feuerwehreinsätze zur Folge.

Besonders betroffen: Die B77 Gaberl-Bundesstraße – hier hatte der Sturm kurzerhand zahlreiche Bäume gefällt, die in der Folge die Fahrbahn blockierten. Die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming konnten die Straße aber bereits nach einem kurzen Einsatz wieder freigeben.

Sturm lässt Bäume purzeln

Die Folgen des Sturms zeigten sich aber auch in der Stadt Knittelfeld. Teile von Dächern wurden abgedeckt und Regenwasser drang in ein Haus ein. Die Feuerwehr Knittelfeld sowie die Besatzung der Teleskopmastbühne leisteten hier schnelle Hilfe, um die Schäden zu begrenzen und weitere Folgeschäden zu verhindern.

In Rachau, Preg, Seckau, St. Marein und Kobenz mussten ebenfalls die Einsatzkräfte ausrücken, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu bergen. Insgesamt waren die Feuerwehrleute drei Stunden mit ihrem Einsatz beschäftigt, bis alle Verkehrswege wieder frei waren.

Auch für Sonntag Gewitter erwartet

Wie die GeoSphere prognostiziert hatte, zogen Windböen mit bis zu 80 km/h durch die Obersteiermark. Die Wetterlage bleibt unbeständig. Die Prognose: Am Sonntagnachmittag wird im Südosten Starkregen mit Hagel erwartet. Aber entscheidend: „Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aus jetziger Sicht gering, aber Potenzial dafür ist vorhanden“, so Meteorologe Hannes Rieder.

Auch dieses Mal könnten die Gewitter nur von kurzer Dauer sein. „Nach einer Stunde kann schon wieder die Sonne scheinen“, meint Rieder. Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns jedenfalls erhalten. Am Sonntag klettert das Thermometer auf bis zu 29 Grad.