Insgesamt 23 Spielern verhalf Ralf Rangnick in seiner Teamchef-Ära zum Debüt im Nationalteam, acht davon nimmt er mit zur WM. Eine Quote, die sich in diesem Kalenderjahr signifikant verbessert hat. Denn mit Paul Wanner, Carney Chukwuemeka, Florian Wiegele und David Affengruber haben alle vier Frischlinge des März-Lehrgangs die Gunst der Stunde genutzt und werden am kommenden Donnerstag im Flieger nach Los Angeles sitzen.

Gerade das Werben um Wanner und Chukwuemeka war zu intensiv und langwierig, um sie zu Hause zu lassen. Die beiden helfen nicht nur qualitativ, sondern sind als die beiden einzigen Kadermitglieder unter 25 auch interessant im Hinblick auf die Altersstruktur. Eine Blutauffrischung, die dem Nationalteam perspektivisch guttut.

Debütanten unter Ralf Rangnick:

Österreichs 26 WM-Starter debütierten unter der Anleitung von insgesamt fünf Teamchefs. Marko Arnautovic (Karel Brückner) und David Alaba (Dietmar Constantini) sind seit den späten Nuller-Jahren Teamspieler. Sechs Akteure schnupperten unter Marcel Koller erstmals A-Team-Luft, deren zehn hörten beim ersten Länderspiel auf die Kommandos von Franco Foda.

Nachhaltig etablieren konnten sich manche erst unter Rangnick, dem nichtsdestotrotz ein Aufgebot zur Verfügung steht, das sich größtenteils über Jahre kennt und entsprechend vertraut miteinander umgeht. Es ist jedoch keinesfalls so, dass sich das Nationalteam unter Rangnick zu einer geschlossenen Gesellschaft entwickelt hätte. In aller Regelmäßigkeit lud der Chefcoach zu Castings, um Kandidaten persönlich kennenzulernen und zu überprüfen, ob sie sportlich und menschlich ins Gefüge passen.

23 dieser Premierengäste schafften es aktiv aufs Feld, bei vielen blieb es bei maximal einer Handvoll Länderspiele. Andere zwischenzeitlich Einberufene wie beispielsweise der Kärntner Nicolas Veratschnig warteten bisher vergeblich. Eine gewisse Neugier auf neue Kräfte kann man Rangnick nicht absprechen. Die vielleicht noch größere Kunst, als eine Chance im A-Team zu bekommen, scheint derzeit zu sein, sich auch nachhaltig festzusetzen. Keine einfache Übung angesichts der Konkurrenzsituation.

Das Beispiel Samson Baidoo

Von den Rangnick-Debütanten ist dies nachhaltig nur Romano Schmid, Patrick Wimmer und Alexander Prass gelungen. Michael Svoboda wurde zwischenzeitlich von einem Kreuzbandriss gestoppt. Andere Hoffnungsträger wie Nikolaus Wurmbrand oder der nach England zu Millwall übersiedelte Thierno Ballo drängten sich auf Vereinsebene nicht so auf, dass man nicht an ihnen vorbeikommt. Leopold Querfeld, 2024 immerhin noch ein EM-Starter, wurde von anderen Innenverteidigern überholt.

Dass das Nationalteam oft auch Timing-Sache ist, belegt das Beispiel des gebürtigen Grazers Samson Baidoo. Seit seinem Debüt 2023 gegen Belgien kam kein weiteres Länderspiel dazu. In dieser Saison katapultierte der Innenverteidiger seinen Marktwert bei RC Lens auf 25 Millionen Euro, war jedoch sowohl im März als nun auch am Saisonende verletzt und somit kein Thema für eine Nominierung.

Denkt man an die Zeit nach der WM, wäre es durchaus wünschenswert, wenn Österreich neben Wanner und Chukwuemeka weitere Kräfte aus der jüngeren Garde vorweisen könnte, an deren Leistungen der Teamchef nicht vorbeikommt. ÖFB-Erfahrung sammelt sich nicht von selbst, und so mancher Routinier ist bekanntlich mit einem Ablaufdatum versehen.

Die Debüts aller Kadermitglieder