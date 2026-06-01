Während KPÖ und Grüne ihre Kampagnen vor der Graz-Wahl am 28. Juni fast friedlich Hand in Hand mit ihrer Leistungsbilanz in der Koalition führen, schert die SPÖ als Dritte im Bunde immer mehr aus. Zuletzt hat die rote Spitzenkandidatin Doris Kampus, die ja in der Landeshauptstadt den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer voll ins Visier genommen. Er habe nicht genug getan, will sie ihm das Ressort streitig machen. Nun legen die Stadtroten auf Social Media auch noch untergriffig nach und verwenden dabei Social-Media-Material von Krotzer selbst. Sie lassen ihn im Video „Vorsicht“ sagen, um vor ihm zu warnen und zeigen ihn dann auch noch als Tigermücke verkleidet. Das Video im Kostüm ist echt, der Stadtrat hat im Fasching den surrenden Plagegeist gegeben, gegen den er als Gesundheitsreferent ankämpft.

Attacken nur gegen die Nummer zwei

Damit ist die Zielrichtung klar. Kampus will die Prozentpunkte, die die SPÖ nach Jahren wieder auf die Regierungsbank bringen sollen, direkt dem Koalitionspartner KPÖ abluchsen. Die roten Strategen wissen aber auch, dass man Kahr aufgrund ihrer Beliebtheitswerte besser nicht attackiert, und arbeiten sich daher an Krotzer ab. Viele Beobachter rechnen damit, dass Elke Kahr als wahrscheinliche nächste Bürgermeisterin nicht die volle Gemeinderatsperiode durchdienen, sondern eben an ihren Kronprinzen übergeben wird. Was Kahr bislang freilich bestritten hat.

ÖVP tritt mit „Fünfjahresplan“ gegen Kommunisten an

Die Übergabe thematisiert auch ÖVP-Chef Kurt Hohensinner schon länger. Inzwischen auch mit einer Plakatserie, in der erzählt, er habe „einen Plan für Graz“ und zwar „für ganze fünf Jahre“. Die beabsichtigte Pointe ist hier nicht, dass ausgerechnet ein Schwarzer mit einem Fünf-Jahres-Plan gegen Kommunisten ins Feld zieht. Natürlich will der Wirtschaftsstadtrat darauf hinweisen, dass Graz vielleicht bald Robert Krotzer als Bürgermeister erben wird, wenn Kahr den prognostizierten Sieg einfährt.

JVP hängt empörende Verunglimpfung KJÖ um

Ebenfalls an der Front KPÖ gegen ÖVP mischt seit dieser Woche die JVP Graz mit. Sie empört sich auf Facebook über ein – tatsächlich empörendes – Sujet, das wir nicht näher beschreiben wollen. Dieses wurde in der Stadt öffentlich aufgeklebt. Hohensinner wird darin geschmacklos verunglimpft. Der Satz, der ihm in den Mund gelegt wird: „Ich geh allen auf den Sack“. Die JVP hängt diesen Affront der Kommunistischen Jugend um, obwohl die Urheberschaft des Sujets nicht gekennzeichnet ist. Auf Nachfrage bei der KPÖ hört man, die KJÖ bestreite, dafür verantwortlich zu sein. Eine ungerechte Schuldzuweisung? Wer weiß. Aber auch, wenn alle ihre Hände in Unschuld waschen, der Wahlkampf wird zusehends schmutziger.

Kommunisten nicht glücklich über Favoritenrolle

Dass übrigens nebst allen Umfragen nun auch fast alle Parteien den sich abzeichnenden Wahlsieg der KPÖ zumindest indirekt thematisieren, ist strategisch auch nachvollziehbar. Nehmen Kahr-Wähler den Sieg als gegeben hin, könnten sie der Urne fernbleiben. Die Kommunisten sind daher auch nicht glücklich mit der Favoritenrolle, die ihre Mobilisierungskraft schwächen könnte.

Ganz hält der Nichtangriffspakt zwischen Grün und KPÖ übrigens doch nicht. Diese Woche kritisierten auch die Grünen das Millionen-Minus bei „Wohnen Graz“, das Bürgermeisterin Kahr zu verantworten hat.