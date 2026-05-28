Die Neos „träumen groß“, wie es Landesparteichef Niko Swatek am Ende des Wahlkampfauftaktes auf der Murinsel formuliert. Das Ziel am 28. Juni sei der Klubstatus, also von zwei auf drei Mandate im Gemeinderat zu wachsen. Aber die pinke Partei predigt seit Wochen „mehr Mut“, den hat man nun auch in Sachen Wahlergebnis: „Man darf ja große Träume haben: Bildungsstadtrat Philipp Pointner“, ruft Swatek den gut 50 Funktionären und pinken Sympathisanten entgegen.

Der Angesprochene hat sich zuvor an seine politische Anfangszeit erinnert. „Deutschunterricht für Kinder bei der Caritas, 2015 und 2016“, erzählt Pointner. Und das Thema treibt ihn bis heute um. „Die Hälfte der Kinder in den Volksschulen hat eine andere Muttersprache als Deutsch. Was passiert mit ihnen nach der Schule? Welche Perspektiven haben sie?“ Er will nach der Wahl die „Mission Deutsch“ starten: Deutschförderung vom Kindergarten weg, „da ist kein Euro verschwendet“. Und notwendig, damit diese Kinder als junge Erwachsene ein selbstbestimmtes Leben beginnen können.

Neos treten in allen 17 Bezirken an, wollen die Bezirksräte aber abschaffen

Wovon die Neos früher nur träumen konnten, ist für diese Wahl Realität: Man kann erstmals in allen 17 Grazer Bezirken antreten und Kandidaten stellen. „Historisch“, nennen das die versammelten Kandidatinnen und Kandidaten neben Pointner, die Listenzweite Verena Garber, Alexis Pascuttini und Ralph Kranner. Die Freude darüber ist bemerkenswert, wollen die Neos doch die Bezirksräte eigentlich abschaffen und durch eine Direktwahl für den Vorsteher ersetzen. Auf diesen Widerspruch ging aber beim Wahlkampfauftakt niemand ein.

Auf der Bühne wurde Pointner noch gefragt, ob er Vorbilder hat. „Nelson Mandela als Bildungspolitiker, den habe ich selbst reden hören. Und in Graz ÖVP-Politiker Erich Edegger für die Verkehrspolitik. Als er Tempo 30 eingeführt hat, haben ihn alle gefragt, ob er wo angrennt ist“, so Pointner salopp. „Heute ist es selbstverständlich.“ So einen Mut wünsche er sich heute auch – und wiederholt die Forderung, den Pendlerautoverkehr aus den Grazer Wohngebieten zu verbannen.