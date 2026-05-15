Vergangenen Mittwoch war die Kampagnen-Präsentation der Neos für die Graz-Wahl, am selben Tag stellte auch die ÖVP Wahlplakate und Wahlprogramm vor. Die Medien waren eingeladen. Am selben Abend beging die Grazer FPÖ ihren Wahlkampfauftakt in der Seifenfabrik. Die Medien waren nicht dazu eingeladen.

FPÖ-Stream aus der Seifenfabrik

Weder Kleine Zeitung, Steirerkrone, Austria Presse Agentur oder der ORF Steiermark wurden vorab informiert. Dass „Steiermark heute“ dann doch berichtete, war eher ein Zufall: Man hatte vom Termin erfahren und nach Anfrage Grünes Licht erhalten, zu filmen. Die anderen Medien erhielten vom FPÖ-Pressedienst später eine Presseaussendung mit ausgewählten Inhalten und Fotos. Alternativ war der Stream vom Auftakt nachzusehen. Die FPÖ hat übertragen.

Und das im Wahlkampf?

Was steckt dahinter? In Wien ist es längst (Un-)Sitte mancher Parteien, ihnen „unbequeme“ Journalisten nicht mehr einzuladen. Vom Auftakt aber alle lokalen Medien auszuschließen, würde keinen Sinn ergeben. Erst recht nicht im Wahlkampf. Da will doch jede Partei möglichst oft vorkommen. War es ein Foul?

Das schließt man bei den Freiheitlichen am Freitag kategorisch aus. Dann wohl ein Versehen. Kann passieren. Auch den Medien. Tatsache ist, dass sich die FPÖ längst ihre eigenen Kanäle aufgebaut hat und nicht auf klassische Medien angewiesen sein will und ist. Muss man nicht mögen, ist aber so. Dann aber an der Parteispitze über „Systemmedien“ herzuziehen, weil diese die FPÖ negieren würden, passt nicht zusammen.

Nachtrag: Womöglich sollte der Auftakt gar nicht (medien-)öffentlich sein. Das spielt bei der Kontrolle der Wahlkampfkosten durch den Landesrechnungshof eine wichtige Rolle. Eine „innerparteiliche Veranstaltung für Funktionäre“ würde nämlich nicht unter die Wahlkampfkosten (heuer maximal 400.000 Euro) fallen.