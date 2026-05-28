Ihre Vision für die Zukunft der Mur und der Uferflächen im Grazer Zentrum präsentierten ÖVP-Chef Kurt Hohensinner und Architekt Guide Strohecker am Mittwoch. Breite Uferzonen für Sport, Erholung und Events sind angedacht. Der Autoverkehr soll entlang der Mur unter der Erde fließen. Das Konzept umfasst einen bunten Strauß an Vorschlägen – vom Comeback der Surfwelle in der Mur bis zu schwimmenden Pontons für Gastgärten und Pools, in denen geplantscht werden kann.

Unterschiedliche Zukunftsvorstellungen

Wie Hohensinner sieht auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) – in der aktuellen Grazer Stadtregierung unter anderem für die Stadtplanung politisch verantwortlich – entlang des Flusses noch enormes Potenzial für zusätzliche Freizeit-, Sport- und Naturangebote. „Viele europäische Städte zeigen längst, wie stark Flüsse zur Lebensqualität beitragen können“, unterstreicht Schwentner fast wortgleich, was auch Hohensinner in den Fokus stellt. Die Schnittmenge zwischen den Vorstellungen der beiden Grazer Stadtpolitiker, wie die Mur und ihre Ufer in Zukunft genutzt werden sollen, ist allerdings gering.

Kanustrecke und Badeplätze

Was Schwentner konkret an der Mur umsetzen will: Gemeinsam mit der Grazer Kajak-Community arbeitet die Stadt an einer neuen Kajakstrecke zwischen Hauptbrücke und Murinsel. Wie es um mögliche Badebereiche entlang der Mur und um die Wasserqualität bestellt ist, prüfe man laut Schwentner aktuell gemeinsam mit Experten und Expertinnen. „Baden in der Mur wäre ein echter Gewinn für Graz“, so die Vizebürgermeisterin. Der Surfwelle in der Mur, wie sie Hohensinner anregt, erteilt Schwentner erneut eine Absage. Die aktuelle Stadtregierung hat ja als alternativen Standort den Mühlgang im Volksgarten ins Spiel gebracht. Die Planungen sind bereits abgeschlossen, aktuell läuft das wasserrechtliche Verfahren.

80 bis 90 Millionen Euro

Die ÖVP legt bei ihren gestern vorgestellten Plänen noch einmal nach und lässt mit einer ersten Kostenschätzung für die von ihr am Mittwoch vorgeschlagenen Neuerungen an der Mur aufhorchen. Mit 80 bis 90 Millionen Euro glaubt man das Auslangen zu finden. Aufgeteilt auf mindestens zehn Jahre – in diesem Zeitraum möchte man die Ideen umsetzen – hält man die Investitionen für machbar. Im Büro von Hohensinner rechnet man sich außerdem große Chancen auf EU-Förderungen für die Umgestaltung der Murufer aus.

Was nicht ausbleibt in Vorwahlzeiten: Für die Pläne des politischen Mitbewerbers finden beide Seiten kräftige Worte. „Die Mur ist kein Ort für kurzfristige Showpolitik“, kommentiert Schwentner Hohensinners Vision für die Zukunft der Murufer im Stadtzentrum. Die ÖVP kritisiert einmal mehr „falsche Prioritätensetzung“ und verweist darauf, dass allein die geplante Sanierung der Kaiserfeldgasse mit Kosten von mehr als fünf Millionen Euro zu Buche schlagen würde.