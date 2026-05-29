Es ist ein sonniger Vormittag in Knappenberg. Das wolkenlose Wetter lockt so manchen Bewohner hinaus ins Freie, ob zum gemütlichen Spaziergang oder zu einer entspannten Radfahrt. Dennoch ist es ruhig im kleinen Örtchen in der Gemeinde Hüttenberg auf über 1000 Metern Seehöhe. Im Grunde ist alles wie immer. Nichts ist davon zu spüren, dass die Idylle in den vergangenen Wochen doch etwas gestört wurde.

Mitte Mai wurde bekannt, dass das Tibetzentrum sein Kapitel in Knappenberg nach 18 Jahren beenden und ins Murtal nach Oberzeiring übersiedeln wird. Für einige war die Nachricht ein herber Schlag, so auch für Chongi Wangmo Tröscher, die auf der Terrasse des Landhotels in Knappenberg einen Kaffee mit Freunden genießt. Die gebürtige Oberösterreicherin hat 2006 „Zuflucht genommen“. „Das bedeutet, ich bin zum Buddhismus konvertiert. Es ist vergleichbar mit einer Taufe, hier habe ich meinen Namen bekommen.“ Zuvor hieß die 59-Jährige nämlich Trude Tatjana Tröscher.

Das Tibetzentrum übersiedelt in die Steiermark © Gert Köstinger

2012 fand sie im Zuge des Kärnten-Besuchs des Dalai Lamas zum ersten Mal den Weg nach Knappenberg. „Daraufhin habe ich hier jedes Jahr ein Retreat gemacht und habe diesen Ort lieben gelernt.“ Als Retreat wird eine spirituelle Ruhephase oder ein Rückzug aus der gewohnten Umgebung bezeichnet. „Im Jahr 2020 machte ich schließlich Nägel mit Köpfen und bin von Steyr hierher gezogen. Es war für mich eine Herzensentscheidung.“

„Möchte niemanden beschuldigen“

Nun ist das Zentrum Geschichte. Als die praktizierende Buddhistin davon erfahren hat, war sie „sehr traurig“, wie sie schildert. „Für mich hat das Zentrum Heimat bedeutet. Ich war so berührt davon, wie die Menschen hier damit umgehen. Es wurden Brücken gebaut, um zwei Kulturen zusammenzuführen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind.“

Die Schuldfrage, wer denn nun verantwortlich für diesen Abgang ist, möchte Tröscher für sich nicht beantworten. „Ich bin schon der Ansicht, dass zu lange zugeschaut wurde, aber das wären nur Mutmaßungen und Spekulationen. Ich will niemandem die Schuld geben. Im Buddhismus gibt es auch kein solches Schuldkonzept“, sagt die 59-Jährige, die beruflich bei einer Steuerberatung tätig ist.

Trotz der Schließung werde Tröscher allerdings nicht wieder wegziehen oder gar mit dem Zentrum nach Oberzeiring wandern. „Ich wünsche ihnen alles Liebe und werde sie sicherlich besuchen, aber ich bleibe hier. Ich gehöre hierher.“

Ursache wird bei Hotelschließung verortet

Beim weiteren Schlendern durch den 220-Seelen-Ort trifft die Kleine Zeitung auf Rosa Rutke, die gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt ist. Sie habe zwar selbst keine großen Berührungspunkte mit dem Zentrum gehabt, aber: „Es war schon sehr aufregend, als der Dalai Lama hier war. Es wurde viel Geld investiert und es ist schade, dass sie jetzt zumachen.“ Für Rutke ging es schon mit der Schließung des damaligen Jufa-Hotels Ende 2023 bergab. Die Verbindung zwischen Heinrich Harrer und dem Buddhismus sei zudem „etwas Besonderes“ gewesen.

Rosa Rutke © Gert Köstinger

In Hüttenberg erledigt Gerlinde Ulz gerade den täglichen Lebensmittelkauf beim örtlichen Nahversorger. Auch sie habe keinen direkten Bezug zu den Tibetern gehabt. „Es ist trotzdem sehr schade, meine Verbindung zum Zentrum kommt durch Heinrich Harrer. Ich glaube, die Schuld war, dass das Jufa-Hotel damals zugesperrt hat.“

Gerlinde Ulz © Gert Köstinger

Es geht weiter

Es gibt allerdings auch Stimmen, die in eine andere Richtung gehen. Hinter vorgehaltener Hand fragt eine Person, die nicht genannt werden möchte: „Was hat uns das Tibetzentrum denn wirtschaftlich wirklich gebracht?“ Eine andere sagt lediglich mit einer abwertenden Handbewegung: „Geld regiert die Welt.“

Das Tibetzentrum in Knappenberg mag Geschichte sein, doch im Ort scheint sich dadurch wenig verändert zu haben. Das Rad dreht sich normal, das Leben in der Gemeinde verläuft in gewohnten Bahnen. Ein großer Aufruhr ist nicht zu erkennen. „Das Leben geht weiter“, sang einst Heino. Diesen Eindruck vermittelt auch Hüttenberg.