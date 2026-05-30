Am Montag, 8. Juni, starten in der Marktgemeinde Finkenstein umfangreiche Sanierungsarbeiten an der B85 Rosentalstraße. Das Bauvorhaben reicht vom Sportplatz Finkenstein Richtung Kreisverkehr Faak bis nach Latschach und zählt laut Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) zu den größten Straßenbauprojekten im Bezirk in diesem Jahr. Insgesamt werden rund 770.000 Euro investiert.

Alters- und verkehrsbedingte Schäden

Grund für die Arbeiten sind alters- und verkehrsbedingte Schäden. Die Fahrbahn weist Spurrinnen, Verdrückungen sowie Einzel- und Netzrisse auf. Auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern wird die Oberfläche abgefräst und neu asphaltiert. Wegen der nötigen Asphaltstärke müssen auch Bankette und Zufahrten angepasst werden. Zusätzlich werden zwei Busbuchten sowie der Wartebereich samt Gehsteig saniert. Die Kosten tragen das Land Kärnten und die Marktgemeinde Finkenstein.

Sperre und Einbahnsystem

„Die Sanierung ist aufgrund des desolaten Zustandes der Straße dringend notwendig. Mit den Maßnahmen verbessern wir die Qualität der B85 spürbar und erhöhen die Verkehrssicherheit deutlich“, sagt Gruber. Zwischen Sportplatz und Kreisverkehr wird unter Aufrechterhaltung des Verkehrs gearbeitet. Ab dem Kreisverkehr bis zum Bauende Richtung Latschach ist eine Totalsperre notwendig. Der Verkehr wird kleinräumig im Einbahnsystem über Pogöriach und Faak umgeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen sein.