In Föderlach bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Seit Februar dieses Jahres wird gebaggert, geschlägert und gebaut. Der Bau der Unterführung ist ein lang gewünschtes Projekt zur Steigerung der Sicherheit für alle Verkehrteilnehmenden und schreitet bereits sichtbar voran.

Derzeit größte ÖBB-Baustelle im Bezirk

Bei einer Baustellenbesichtigung in Föderlach informierten sich ÖBB-Infrastruktur AG Vorständin Judith Engel, Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) bei Projektverantwortlichen über den aktuellen Stand der Arbeiten an der neuen Unterführung. Unter der vielbefahrenen Bahnstrecke ist bereits deutlich zu sehen, wo künftig die niveaufreie Verbindung entstehen soll. Neben dem Villacher Hauptbahnhof ist es die derzeit größte Baustelle im Bezirk.

Mehr Sicherheit

Mit dem Projekt sollen zwei bestehende Eisenbahnkreuzungen in Wernberg aufgelassen werden. Bis zur Fertigstellung müssen sich Autofahrende und Radfahrende noch gedulden, denn sie müssen bisher in Summe sieben Stunden täglich vor den Schranken warten. Die neue Unterführung der L 59 Föderlacher Landesstraße wird mit einem separaten Geh- und Radweg errichtet. Zusätzlich entstehen ein neuer Kreisverkehr, die Umlegung der Dueler Straße sowie neue Straßen- und Weganbindungen. Ziel ist mehr Sicherheit und ein flüssigerer Verkehrsablauf für Autofahrende, Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger.

Seit dem Baustart im Februar 2026 laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Rodungen sind abgeschlossen, Hangsicherungen nördlich der Bahn weit fortgeschritten, auch der Aushub für die Unterführung und der Kreisverkehr nehmen Form an. Gebaut wird bei vollem Bahnbetrieb. Die Verkehrsfreigabe ist für Ende Juni 2027 geplant. ÖBB und Land Kärnten investieren rund 21,45 Millionen Euro.