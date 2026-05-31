Ein gültiges Reisedokument ist für Urlaubsreisen ins Ausland unverzichtbar. Vor Beginn der Hauptreisezeit wird empfohlen, Reisepässe und Personalausweise rechtzeitig zu überprüfen. Im Bezirk Lienz verlieren heuer 3949 Dokumente ihre Gültigkeit. Eine Neuausstellung ist bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz möglich. Termine für die Ausstellung von Reisedokumenten können entweder über termin.tirol.gv.at oder die Land Tirol App vereinbart werden.

Anträge für Reisepässe und Personalausweise können bei jeder österreichischen Passbehörde – also bei Bezirkshauptmannschaften oder Magistraten – gestellt werden. Darüber hinaus nehmen auch bestimmte Gemeinden Reisepassanträge entgegen und leiten diese an die zuständige Passbehörde weiter. Voraussetzung dafür ist, dass die antragstellende Person in der jeweiligen Gemeinde einen Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet hat.

Fotoservice direkt vor Ort

Erforderlich ist ein biometrisches Passfoto nach internationalem Standard. Seit Kurzem stehen dafür an allen Tiroler Bezirkshauptmannschaften Foto-Self-Service-Stationen zur Verfügung, damit Bürger ihr Ausweisfoto direkt vor Ort kostenlos aufnehmen lassen können. Anschließend wird das Bild automatisch in den digitalen Antragsprozess übernommen. Das spart zusätzliche Wege und ermöglicht die Ausstellung des Dokuments in einem Behördengang.