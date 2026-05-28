Für Daniel Obererlacher und Alexander Unterberger vom ÖAMTC-Stützpunkt Nußdorf-Debant geht es heuer nach Deutschland – und dort um weit mehr als nur Schnelligkeit bei der Pannenhilfe. Die beiden Osttiroler setzten sich beim österreichweiten Vorentscheid in Wien gegen Teams aus allen Bundesländern durch und vertreten Österreich nun beim internationalen Wettbewerb „FIA Road Patrol Training for Excellence“ von 13. bis 16. Oktober 2026 im bayerischen Penzing.

Der Bewerb wird jährlich von ARC Europe, einem Zusammenschluss europäischer Mobilitätsclubs, gemeinsam mit einem Partnerclub veranstaltet. Gastgeber ist heuer der deutsche ADAC. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch der internationale Austausch mit dem Ziel, die Qualität der Pannenhilfe europaweit auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln.

Mit ihrem Sieg im österreichweiten Vorentscheid qualifizierten sich Daniel Obererlacher und Alexander Unterberger für das internationale „FIA Road Patrol Training for Excellence“ © ÖAMTC/Michael Szemes

Knifflige Aufgaben verlangten technisches Können

Beim nationalen Qualifying traten insgesamt sieben Teams mit jeweils zwei Pannenfahrerinnen beziehungsweise Pannenfahrern gegeneinander an. Die Aufgaben reichten von Pannen bei Fahrzeugen mit Verbrennungs-, Elektro- und Mildhybridantrieb bis hin zu Problemen bei Fahrrädern und Anhängern. Neben technischem Know-how waren auch Kreativität, Teamarbeit und rasches Handeln gefragt. Zusätzlich mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen in Bereichen wie Mitgliederbetreuung und Fachkunde unter Beweis stellen.

Für besondere Herausforderungen sorgte eine Spezialaufgabe der ÖAMTC-Lehrwerkstatt: In einer „Mystery Box“ galt es, mobilitätsbezogene Bauteile allein durch Tasten zu erkennen. „Die Pannenhilfe gehört zu den Kerndienstleistungen des ÖAMTC und ist für viele Mitglieder ein wichtiger Grund, beim Club zu sein“, betont ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik. Das jährliche „Road Patrol Training“ der FIA sei ein wichtiger Prüfstein für die Qualität der mobilen Pannenhilfe.

Das Team des ÖAMTC-Stützpunkts Nußdorf-Debant gratulierte den beiden Osttirolern zum Erfolg beim nationalen Pannenhilfe-Wettbewerb © ÖAMTC/Michael Szemes.

Große Erwartungen an das Tiroler Duo

Auch Harald Ehringfeld, stellvertretender Leiter für Qualitätsmanagement, Qualifikation und Ausstattung beim ÖAMTC, spricht von einem Wettbewerb auf hohem Niveau. Die Erwartungen an das Tiroler Team seien groß, nachdem ÖAMTC-Teams in den vergangenen Jahren mehrfach Spitzenplätze erreicht hätten. 2023 gelang einem steirischen Duo sogar der Sieg beim internationalen Finale in Slowenien.

Die mobile Pannenhilfe des ÖAMTC verzeichnete allein im Jahr 2025 mehr als 700.000 Einsätze österreichweit. Zudem testet der Mobilitätsclub bei seiner Pannenfahrzeugflotte alternative Antriebsformen.