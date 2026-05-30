Seit 2001 gibt es die Naturbadeanlage in Glödnitz, die sich auf 1,6 Hektar erstreckt. Im vergangenen Jahr wurde sie umfassend saniert. Ebenso konnten mit Jochen (63) und Marion Seidel (69) neue Pächter für den Gastronomiebetrieb „Beachclub“ gefunden werden.

„Wir sind vor zwei Jahren von Berlin nach Kärnten gezogen. Es war Zufall – Wir haben das Haus in einer Anzeige im Internet gesehen, es hat uns sehr gefallen, die Gegend war wunderschön und somit haben wir Berlin verlassen“, erklärt Marion, die gebürtig aus dem Rheinland stammt und in Deutschland als Coach für Menschen, die nach gesundheitlichen Problemen wieder ins Arbeitsleben einsteigen wollten, gearbeitet hat. Dass man dann den Gastrobetrieb in der Naturbadeanlage übernimmt, war auch nur Zufall. „Wir suchten in unserem Ruhestand nach einer Beschäftigung. Mir hat Bürgermeister Hans Fugger erklärt, dass es schwierig ist einen Pächter für diesen Gastrobetrieb zu finden und hat gefragt, ob nicht ich das machen würde“, sagt Jochen, der in Berlin als Polizist und als Fachlehrer und Dozent an einer Polizeifachhochschule gearbeitet hat. „Bei der Besichtigung habe ich gemerkt, was da alles dranhängt. Die Bedingungen haben gepasst und somit habe ich die Ausbildung und eine Konzessionsprüfung gemacht.“

In die Saison startet man am Donnerstag, 4. Juni. Geöffnet hat man jeden Tag von 10 bis 19 Uhr. „Außer an Regentagen“, fügt der gebürtige Berliner an. „Wir haben natürlich die Klassiker, wie Wiener Schnitzel mit Pommes oder Käsnudeln auf der Speisekarte. Aber wir bieten auch italienische oder gemischte Salate an. Es gibt alkoholische Getränke wie auch alkoholfreie. Ebenso haben wir für die Gäste Impulseis oder einen Eisbecher.“ Zusätzlich bietet das Paar eine Frühstückskarte bis 11.30 Uhr. „Dann gibt es die Mittagsmenüs. Das Angebot soll sich nicht nur an die Badegäste richten“, erklärt Seidel. Insgesamt hat man außen Platz für 35 Personen, innen für 20 Gäste.

Marion wird die Küche führen, Jochen kümmert sich um den Service. „Marions Kochkünste sind auch weitaus besser als meine“, sagt Seidel mit einem Augenzwinkern. Die Saison beim Beachclub dauert vermutlich bis September.

Neben einem Naturbadeteich mit großflächiger Liegewiese samt Ruhezone verfügt die Anlage und das umliegende Areal über einen Kinderspielplatz, Beachvolleyball- und Fußballplatz sowie über Tennisplätze und einen Skaterpark. Im vergangenen Jahr wurden 160.000 Euro in die Erneuerung der Freizeitanlage investiert.