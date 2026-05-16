Nach fast 25 Jahren wurde die Naturbadeanlage in Glödnitz umfassend saniert und modernisiert. Insgesamt über 160.000 Euro wurden in die Erneuerung der beliebten Freizeitanlage investiert – 66.000 Euro davon steuerte das Land Kärnten aus der See-Berg-Wander-Rad-Förderschiene bei.

„Investitionen in unsere regionale Freizeitinfrastruktur sind ein wesentlicher Schlüsselfaktor, um für unsere Gäste weiterhin attraktiv zu bleiben“, sagt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Mit der Modernisierung der Naturbadeanlage habe man dazu einen wertvollen Beitrag geleistet. „Wir erweitern das Freizeitangebot, verbessern das Gästeerlebnis in der Region und schaffen zugleich einen attraktiven Erholungsort für die Bevölkerung. Das erhöht die Lebensqualität vor Ort und stärkt auch die touristische Entwicklung der Gemeinde“, so der Landesrat.

Viel Neues

Neben einem Naturbadeteich mit großflächiger Liegewiese samt Ruhezone verfügt die Anlage und das umliegende Areal über einen Kinderspielplatz, Beachvolleyball- und Fußballplatz sowie über Tennisplätze und einen Skaterpark. Ein kleiner Gastronomiebetrieb sorgt für das leibliche Wohl. Im Zuge der Modernisierung wurden die Holzstege und der Sprungturm mit langlebigem Lärchenholz aus der Region erneuert. Der Kinderspielbereich erhielt neue Spielgeräte, eine zusätzliche Sandkiste mit Sonnensegel und ein integriertes Wasserspiel. Auch die Terrasse des Badstüberls und der Eingangsbereich wurden saniert. Neu geschaffen wurde außerdem eine großzügige Ruhezone mit einer großen Holzliege, die den Besuchern zusätzlichen Raum zur Erholung bieten soll. Die umfassende Modernisierung der Anlage konnte bereits im vergangenen Jahr umgesetzt werden.

Marika Lagger-Pöllinger und Sebastian Schuschnig freuen sich über die umgesetzten Maßnahmen © Büro LR Schuschnig

„Das Naturbad Glödnitz ist für viele Menschen ein vertrauter Treffpunkt – ein Ort zum Erholen, Bewegen und Zusammenkommen. Solche Plätze sind für das Leben in unseren Gemeinden wichtig und schaffen Lebensqualität direkt vor der Haustür. Mit der Modernisierung und dem Blick auf Nachhaltigkeit bleibt dieser beliebte Platz für die Menschen in der Region erhalten“, sagt auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).