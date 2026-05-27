Seit vier Jahren investiert die Stadtgemeinde Feldbach im Rahmen der „Qualitätsoffensive Schulen Feldbach“ in die Modernisierung der Feldbacher Pflichtschulen. So erstrahlte die Volksschule II im Jahr 2023 in neuem Glanz und 2024 und 2025 wurden erste Teile des Schulcampus (Volksschule I und Mittelschule) in der Ringstraße modernisiert. Dort startete man nun vor wenigen Tagen in die zweite und finale Bauphase.

Umfangreichster Bauabschnitt

In den Sommerferien werden 23 Klassenzimmer renoviert, eine barrierefreie Verbindung zwischen Trakt I und Trakt II geschaffen, eine neue Schulkantine und ein neues Konferenzzimmer errichtet sowie die Zentralgarderoben für die Umsetzung einer „Patschenschule“ adaptiert.

Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten der Polytechnischen Schule elektro- und brandschutztechnisch geprüft und wo nötig angepasst sowie das Dach erneuert. „Es ist der umfangreichste Bauabschnitt des gesamten Projektes. Der Umbau des Vorplatzes und der Parkplätze folgt im nächsten Jahr“, so Bürgermeister Josef Ober.

Um 3,4 Millionen Euro

Diesmal nimmt die Stadtgemeinde dafür 3,4 Millionen Euro in die Hand. Insgesamt habe man in den vergangenen Jahren zwischen zwölf und 13 Millionen Euro in die Feldbacher Pflichtschulen investiert, so Ober.

Die Direktoren Gerald Posch (Poly Feldbach), Anita Bruckgraber (Volksschule I) und Matthias Weihrich (Mittelschule) freuen sich, dass der gesamte Schulcampus bald in neuem Glanz erstrahlen wird © KLZ / Ramona Lenz

Die Direktoren Anita Bruckgraber (Volksschule I), Matthias Weihrich (Mittelschule) und Gerald Posch (Poly Feldbach) freuen sich, dass der gesamte Schulcampus generalsaniert wird: „Die bisherigen Maßnahmen haben den Schulalltag sichtbar und spürbar bereichert. Die barrierefreien Zugänge, das Schulbuffet und das neue Konferenzzimmer werden das Miteinander weiter verbessern.“