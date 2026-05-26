Im Wohn- und Pflegeheim Lienz wurde ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Alois Plattner beging seinen 100. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten ließen es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu diesem besonderen Anlass zu gratulieren. Für die musikalische Umrahmung sorgten Musikantinnen und Musikanten der Musikkapellen Tristach und Schlaiten, die als Gemeinschaftskapelle im Festsaal des Wohn- und Pflegeheims Märsche spielten. Unter den Mitwirkenden befanden sich auch der Bürgermeister von Schlaiten, Ludwig Pedarnig, sowie der Bürgermeister von Tristach, Markus Einhauer.

Viele Gratulanten

Plattner war einst Gründungsmitglied und langjähriger Flügelhornist der Musikkapelle seiner Heimatgemeinde Schlaiten. Später zog er mit seiner Familie nach Tristach, wo er sich rasch in die Dorfgemeinschaft integrierte. Bekannt war Plattner dort vor allem für seine Geselligkeit und Offenheit. Auch beruflich war der Jubilar eng mit der Stadt Lienz verbunden. Als langjähriger Stadtförster trug er 27 Jahre Verantwortung für die Wälder der Bezirksstadt. Zu den Gratulanten zählten daher auch sein Nachfolger als Stadtförster, Martin König, sowie der ehemalige Leiter des städtischen Bauhofes, Hans Stefan.

Der Jubilar Alois Plattner inmitten seiner vier Töchter © KK/Privat

Die Bürgermeisterin der Stadt Lienz, Elisabeth Blanik, gratulierte sowohl als Vertreterin des früheren Arbeitgebers als auch in ihrer Funktion als Obfrau des Gemeindeverbandes Bezirksaltenheime Lienz. Ebenfalls unter den Gästen waren der Ausschuss der Schlaitner Schützen, die Bezirksobfrau des Tiroler Jagdaufseherverbandes, Angelika Walder, sowie eine Vertreterin des Jagdvereins. Am selben Tag wurde im Wohn- und Pflegeheim Lienz noch ein weiteres außergewöhnliches Jubiläum gefeiert: Paula Lercher, die ebenfalls aus Schlaiten stammt und seit 14 Jahren im Wohn- und Pflegeheim lebt, beging ihren 101. Geburtstag.