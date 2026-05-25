Mit ihren Medaillen strahlen die sechs Mädels der 7s vom Sport-Borg Lienz um die Wette. Bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft der Oberstufenschulen in Schwaz krönten sich Laura Weingartner, Selina Unterweger, Tina Ganner, Paula Ganner, Marie Callegari und Sara Greinhofer zu Landesmeisterinnen und werden Tirol Ende Juni bei den Bundesmeisterschaften in Leibnitz (Steiermark) vertreten. In einem spannenden Wettkampf konnten sich die jungen Osttirolerinnen gegen die Konkurrenz aus den Gymnasien der Ursulinen Innsbruck und dem BG/BRG Reutte durchsetzen, auch weil sie von ihrer Wettkampferfahrung von 2024 profitierten.

Ebenfalls am Stockerl landeten ihre Schulkollegen aus der 6s/7s: Noah Ragger, Emanuel Karré, Niklas Walder, Lorenz Fronthaler, Gustl Egger und Johannes Huber wurden Dritte. Das Mädchen-Team aus der 6. Klasse mit Fanny Sint, Paulina Waldauf, Alina Peintner, Lina Hutter, Stella Rainer und Lena Panzl erreichte den vierten Platz.

Die Mädchenmannschaft der 6s, die Mädchenmannschaft der 7s und die Burschenmannschaft der 6s/7s © KK/Borg Lienz

Alle zwei Jahre

Die Leichtathletik-Landesmeisterschaft findet alle zwei Jahre statt. Die Sportlerinnen und Sportler absolvierten einen Vierkampf bestehend aus zwei Läufen (100m, 800m und 4 x 100m Staffel), einem Sprung (Hochsprung oder Weitsprung) und einem Kugelstoß. Für die Mannschaftswertung wurden jeweils die zwei besten Wertungen aus den Bewerben 100m, 800m-Lauf, Hoch- und Weitsprung sowie die besten vier Wertungen aus Kugelstoß und der Staffelwertung herangezogen. Der Bezirk Lienz war insgesamt mit fünf Mannschaften aus BORG und HAK vertreten.