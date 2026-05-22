Stark besucht war das Berufsfestival der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lienz: Über 450 Jugendliche informierten sich in der RGO Arena über Lehrberufe und nutzten die Gelegenheit mit regionalen Betrieben ins Gespräch zu kommen. Mehr als 30 Osttiroler Unternehmen aus den Bereichen Handwerk und Technik bis hin zu kaufmännischen Berufen präsentierten sich, wobei die Jugendlichen verschiedene Tätigkeiten ausprobieren, Interessen und Fähigkeiten testen konnten.

„Das Festival macht sichtbar, wie stark sich die Osttiroler Wirtschaft für die Ausbildung von Lehrlingen engagiert. Gleichzeitig ist es wichtig, Jugendliche frühzeitig über die zahlreichen Berufsbilder und Ausbildungswege zu informieren und sie beim Einstieg in die Arbeitswelt zu unterstützen“, betonte WK-Bezirksstellenobfrau Michaela Hysek-Unterweger. Die Veranstaltung schaffe die ideale Plattform junge Menschen und Unternehmen zu verbinden. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Land, der Arbeiterkammer, der Industriellenvereinigung und vom AMS Tirol.

Mit Begeisterung gegen den Fachkräftemangel

Für die heimische Industrie sei das Festival eine Chance junge Talente für technische Berufe zu begeistern „und zu zeigen, wie viel Zukunft, Innovation und internationale Perspektive in einer modernen Lehre stecken“, betonte Michael Mairhofer, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Tirol. Begeisterung sei laut Wilfried Kollreider, Leiter der Arbeiterkammer Osttirol, auch „das beste Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“. Für Barbara Grain, Leiterin des AMS Lienz, gibt die Veranstaltung Orientierung und stärkt das Bewusstsein für moderne, zukunftsorientierte Ausbildungswege: „Sowohl beim Einstieg ins Berufsleben als auch beim Neustart über den zweiten Bildungsweg.“