Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag die Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Lienz erlassen. Die Verordnung gilt bis zum Ablauf des 16. Juli. Die Jägerschaft wurde informiert. Im Gemeindegebiet von Außervillgraten kam es zu einem Rissereignis in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden. Es wurde ein totes sowie ein verletztes Schaf begutachtet. Es besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.

Das Land appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.