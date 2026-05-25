Am Pfingstmontag kam es im Raum Ebenthal zu einem Paragleiterunfall, bei dem ein 49-jähriger Mann verletzt wurde. Der Pilot war gegen Mittag zu einem Freizeitflug vom Radsberg aus gestartet. Gegen 13 Uhr verlor der Pilot beim Landeanflug aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Gleitschirm. In der Folge stürzte er aus einer Höhe von rund zehn Metern zu Boden.

Der Verunglückte erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Schirm klappte zusammen

Erst am Sonntag musste ein schwer verletzter Paragleiter-Pilot vom Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der 50-jährige Wiener war von der Emberger Alm gestartet, plötzlich klappte sein Schirm zusammen und der Mann stürzte ab.