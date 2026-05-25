„Oida! So ich leb noch, das ist einmal die Hauptsach‘“: Mit diesen Worten landete eine 44-jährige Paragleiterin am Samstag nach einer Kollision mit einer Cessna in der Luft sicher am Boden. Ihr Gleitschirm wurde durch das Kleinflugzeug völlig zerfetzt, wie durch ein Wunder überlebte sie den Vorfall. Die Sportlerin filmte das Unglück sogar mit und teilte ihr Video in den sozialen Medien.

„Happy-2.Birthday to me“

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Oberösterreicherin das Video des Crashs und beschreibt ihn als ihren „zweiten Geburtstag“. Sie schreibt: „Ich kann es eigentlich noch immer nicht glauben, dass ich hier sitze und das hier tippe und außer ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist.“

Das Video bestätigt den Bericht der Polizei. So ist das Unglück passiert: Die 44-jährige Oberösterreicherin war am Samstag von der Schmittenhöhe im Pinzgau in Richtung Piesendorf gestartet. Oberhalb der Pinzgauer Hütte kam es dann zum Zusammenstoß: Um 13.15 hat die Cessna, die von einem 28-jährigen Tiroler gesteuert wurde, ihren Gleitschirm zerrissen. Sie konnte zum Glück den Rettungsschirm auslösen und sicher landen, wurde dabei „nur“ leicht verletzt.

Einsatzkräfte sprachen von großem Glück, dass der Unfall glimpflich ausgegangen ist. Der Pilot des Motorflugzeuges befand sich auf einem Alpenrundflug. Er habe der Paragleiterin nicht mehr rechtzeitig ausweichen können, heißt es von der Polizei. Der Tiroler konnte danach seine Maschine aber sicher am Flughafen Zell am See landen. Er war von dort aus zu dem Rundflug gestartet. Die Gleitschirmpilotin konnte souverän und sicher auf einer Forststraße landen. Anschließend wurde sie vom Team des Polizeihubschraubers „Libelle Oskar“ aufgenommen und zum Flughafen Zell am See geflogen.

Wer hat Vorrang in der Luft?

Die Alpinpolizei untersucht nun den Vorfall und war gestern bereits auf einem Erkundungsflug unterwegs, außerdem gäbe es laut einem ORF-Bericht GPS-Aufzeichnungen und Zeugen. Wer hat grundsätzlich Vorrang in der Luft? Auch in der Luft gebe es Vorrangregeln, so Christoph Lindenthaler von der Alpinpolizei zum ORF Salzburg: „Es ist alles sehr klar geregelt im Luftraum. Man kann sagen: Grundsätzlich hat ein motorisiertes Luftfahrzeug einem unmotorisierten auszuweichen.“