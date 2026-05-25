Ein Wiener (50) startete am Sonntag mit seinem Hängegleiter von Emberger Alm in Greifenburg im Bezirk Spittal zu einem Flug. Doch gegen 14.35 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Schirm des Hängegleiters plötzlich oberhalb eines steilen und felsigen Waldes zusammenklappte und der Mann abstürzte.

Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte, eilten zu Hilfe und sicherten den Abgestürzten vor einem weiteren Absturz in dem steilen Gelände. Anschließend wurde der 50-Jährige unter schwierigsten Bedingungen aus dem unwegsamen und etwa 60 Grad steilen Gelände von Mitgliedern der Bergrettung Oberes Drautal, der Feuerwehr Berg im Drautal und von einem Alpinpolizisten zu einer geeigneten und sicheren Stelle gebracht.

Mittels Tau geborgen

Dort konnte das Team des Notarzthubschraubers „Alpin Heli 6“ – von der SHS-Flugrettung mit Stützpunkt in Zell am See – eine Taubergung durchführen. Danach wurde der Schwerverletzte zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, wo er notärztlich versorgt und im Anschluss von dort ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.

Im Einsatz standen die Bergrettung Oberes Drautal mit acht Männern, die Feuerwehr Berg im Drautal mit insgesamt 20 Männern und Frauen, der Notarzthubschrauber „Alpin Heli 6“, der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ der Flugeinsatzstelle Klagenfurt und die Alpinpolizei aus Greifenburg.