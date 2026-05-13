Ein 56-jähriger Niederländer ist am Mittwochvormittag mit seinem Paragleitschirm in Greifenburg abgestürzt. Der Pilot war gegen 11 Uhr von der Emberger Alm gestartet. Beim Landeanflug verlor er kurz vor 11.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen an Höhe und kollidierte zunächst mit einer 110-kV-Hochspannungsleitung. Anschließend stürzte der 56-Jährige unkontrolliert aus einer Höhe von ungefähr fünf Metern in die Tiefe.

Laut Polizei sammelte der Niederländer zunächst noch selbstständig seinen Paragleitschirm zusammen, verspürte dann jedoch Schmerzen im Nacken- und Wirbelsäulenbereich. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.