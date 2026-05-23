Titelverteidiger VfB Stuttgart oder erstmals seit dem Jahr 2020 Rekordpokalsieger FC Bayern? Die Antwort lautet Bayern, die sich mit einem klaren 3:0-Sieg im Finale in Berlin zum DFB-Pokal-Sieger und somit gleichzeitig zum Doublesieger krönten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Stuttgart über weite Strecken die aktivere Mannschaft war, schlugen die Münchner kurz nach der Pause erstmals zu, und zwar in Person ihrer personifizierten „Torgarantie“. Harry Kane (55.) entwischte bei einer Flanke von Michael Olise seinem Gegenspieler und nickte per Kopf ein.

Laimer verpasst Vorentscheidung

Konrad Laimer hätte in Minute 61 auf 2:0 stellen müssen. Tormann Alexander Nübel konnte Luis Diaz parieren, der ÖFB-Legionär hätte den Abpraller nur noch im leeren Tor unterbringen müssen, schoss jedoch drüber. So war es dem Mann des Spiels vorbehalten, die Partie endgültig zu entscheiden.

In Minute 80 setzte Kane erst einen Weitschuss an die Latte, einige Augenblick später kam der Star-Stürmer noch einmal an den Ball und schob ihn überlegt rechts unten ins Tor. In der Nachspielzeit setzte Kane noch einen Elfmeter drauf. Für den Engländer war es sein 60. Treffer in 50. Pflichtspielen im Rahmen der Bundesliga, Champions League und des Pokals in dieser Saison. Stuttgart ging nach elf gewonnenen Pokalspielen erstmals wieder als Verlierer vom Feld.

Für Laimer war es bereits sein dritter Triumph im DFB-Pokal, schon 2022 und 2023 blieb er mit RB Leipzig in diesem Wettbewerb siegreich. Für die Bayern war es der 21. Triumph im DFB-Pokal.