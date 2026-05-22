Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer bei Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer. Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten. Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double. Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.
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Mit 40 Jahren
Deutscher Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere
Nach Jahren im Profifußball beendet Lukas Podolski im Sommer seine Karriere. Der deutsche Offensivspieler stand zuletzt bei Gornik Zabrze unter Vertrag.