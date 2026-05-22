Was schon länger vermutet wurde, ist nun offiziell: David Alaba wird Real Madrid im Sommer nach fünf Jahren verlassen, der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. „Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und all seine Zuneigung gegenüber einem Spieler zeigen, der Teil eines Teams war, das Teil einer der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte war“, schrieb der Verein. Präsident Florentino Pérez ergänzte: „David Alaba genießt die Zuneigung aller Madridistas aufgrund seines Einsatzes, seiner Arbeit und seines ikonischen Auftritts auf unserem Weg zum 14. Titel, der die Feier eines Sieges symbolisierte und bereits Teil der Vereinsgeschichte ist. Real Madrid wird immer sein Zuhause sein.“

Alaba wechselte 2021 ablösefrei vom FC Bayern nach Madrid. In seiner Zeit bei den „Königlichen“ gewann er zweimal die Champions League, zweimal die Meisterschaft, einmal die Klub-WM und einmal den Cup. Bei welchem Klub der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen.