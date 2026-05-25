Die Hochwasserschutzmauer beim Sporterlebnis Camp Pristavec in der Gemeinde Obervellach erhält aktuell eine bunte Verschönerung. Dort arbeitet aktuell nämlich die in Spanien lebende deutsche Künstlerin Fredda Wouters an einem Kunstwerk rund um das Thema Wasser als Lebensader des Mölltals. Unterdessen lässt der argentinische Künstler Eduardo Relero am Firmengebäude von KFZ Steiner Roland in Räuflach ebenfalls ein außergewöhnliches Kunstwerk entstehen, das Kunst und Alltag auf besondere Weise miteinander verbindet. Im Laufe der Woche sollen die Werke fertig sein.

Bevor die beiden ihre Reise durch Europa fortsetzen, hätten sie noch rund drei Wochen Zeit für weitere Projekte. Gerade für internationale Künstler ist die aktuelle Zeit besonders herausfordernd. Durch die schwierige Wirtschaftslage sind kreative Aufträge selten geworden, viele Kunstprojekte können nicht mehr finanziert werden oder werden verschoben. Wer spontan Interesse an einer 3D-Malerei oder Kunstwand hat, kann Wouters und Relero vor Ort besuchen und ansprechen.