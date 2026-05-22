Die Gamskogelhütte und Horst Keuschnig waren 38 Jahre lang untrennbar miteinander verbunden. Zigtausende Skifahrer schätzten ihn in all den Jahrzehnten als überaus freundlichen, fleißigen und bescheidenen Mitarbeiter. Als gute Seele der Skihütte am Katschberg half er sowohl in der Küche als auch im Service mit – und das bis zum 83. Lebensjahr, denn die Arbeit war sein Lebenselixier, wie er stets betonte. Sechs Jahre später, am 15. Mai, ist der Maltataler 89-jährig verstorben.

Bis wenige Monate vor seinem Tod erfreute er sich guter Gesundheit, besuchte Familie und Freunde noch mit dem Auto und versorgte sie mit Essen. Kochen war die große Leidenschaft des gelernten Tapezierers und Sattlers. Das Gastgewerbe prägte ihn sein ganzes Leben. In Vorarlberg und Salzburg verdiente er sich in jungen Jahren als Koch. Es folgten Almhütten, die er in der Region gepachtet hatte, ehe es ihn Mitte der 1980er-Jahre in die Gamskogelhütte verschlagen hat.

„Herr Horst“ war überaus beliebt

Keuschnig, der bis zum Schluss noch Kontakte zu vielen Stammgästen, den Chefleuten und ehemaligen Kollegen pflegte, war bekannt für sein selbst gebackenes Brot, den saftigen Apfelstrudel, die gefüllten Nudeln und klassischen Hüttengerichte, die er mit Sorgfalt und Liebe für die Wintersportler zubereitet hatte. Bei den Gästen war „Herr Horst“, wie ihn viele nannten, überaus beliebt. Zu Hause kümmerte er sich um seinen Gemüsegarten und schaute sich abends gerne Kochsendungen an.

Den Vater von Ingrid und Horst erfreuten besonders die Enkelkinder Lara, Jakob und Oskar. Um den herzensguten Mitmenschen trauern auch seine Schwester Ingrid, seine Nichte Nina und unzählige Gäste der Gamskogelhütte. Am 29. Mai besteht ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich von Horst Keuschnig zu verabschieden. Um 13 Uhr findet für ihn eine Gedenkfeier statt.