Die Trachtenkapelle (TK) Seeboden lud zum Frühjahrskonzert in das Kulturhaus ein. Dem Publikum wurde die gesamte musikalische Bandbreite der Blasmusik geboten. Am 9. Mai wurden auch drei Neuaufnahmen gefeiert. Sophia Kendi auf der Querflöte, Nico Kölsch am Horn und Ricardo Steiner am Schlagwerk sind die jüngsten Mitglieder der Kapelle. Einige Musikerinnen und Musiker sind zudem am 25. April zu Prüfungen für Leistungsabzeichen angetreten. Drei Mitglieder der Minis – Anna-Lena am Tenorhorn, Caspar an der Tuba und Christian am Schlagwerk – haben das Junior-Leistungsabzeichen erhalten, während Marie Warmuth am Horn, Markus Unterlerchner am Horn und Alma de Piero an der Klarinette das Leistungsabzeichen in Silber erhalten haben.

14 Ehrungen

Anlässlich des Konzerts wurden 14 Ehrungen vergeben: Martina Bleyer erhielt die Verdienstmedaille in Gold und Johanna Claus-Hartlieb die Verdienstmedaille in Silber. Andreas Egarter wurde das Verdienstkreuz in Bronze, sowie das Verdienstabzeichen für 15 Jahre verliehen. Gert Grabner, Franz Koch und Magdalena Koch erhielten ebenfalls das Verdienstkreuz in Bronze. Elisabeth Hasslacher wurde auch das Verdienstabzeichen für 15 Jahre verliehen. Johanna Unterzaucher-Gruber und Gerald Schwager wurden das Verdienstkreuz in Silber verliehen und Werner Unterwalcher und Christian Unterzaucher erhielten das Verdienstkreuz in Gold.

Abschließend erhielt Wolfgang Krammer die Verdienstmedaille in Gold und Werner Unterwalcher wurde das Verdienstabzeichen in Silber für 40 Jahre verliehen. Außerdem wurde – passend zum 70. Geburtstag der Kapelle – eines der Gründungsmitglieder der Trachtenkapelle Seeboden, Werner Ertl, zum Ehrenmitglied der Trachtenkapelle ernannt.